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28 декабря
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Конституционный суд окончательно ответил всем противникам сидеть дома в пандемию

Конституционный суд (КС) России постановил, что региональные власти вправе вводить ограничения на передвижение граждан в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Самоизоляция. Коронавирус.
Самоизоляция. Коронавирус.
CC0

Согласно материалам дела, в КС пытались оспорить постановления губернатора Московской области по ограничениям из-за пандемии коронавируса.

«Признать подпункт 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области „О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области“ не противоречащим Конституции РФ», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что вводимые данным постановлением были временными, не носили характера абсолютного запрета при условии, что граждане имели уважительные причины для передвижения, а также были кратковременными, а «возможность их установления получила своевременное подтверждение в федеральном законодательстве».

КС указал, что данный вывод должен применятся и к аналогичным положениям нормативных актов других регионов России.

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