Конституционный суд Украины возглавила выпускница алтайского вуза

Выпускница АлтГУ Наталья Шаптала стала председателем Конституционного суда Украины, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник. Вуз она закончила более 30 лет назад.

Члены Конституционного суда Украины избрали нового председателя 14 мая. За Шапталову проголосовало 12 судей из 18. До этого она была судьей КС.

По закону, глава суда избирается только на один трехлетний срок, а судья на 9 лет. Срок судьи Шапталы истекал в сентябре 2019 года.

Наталья Шаптала родилась 18 апреля 1959 года в Донецке. В 1987 году она окончила заочное отделение юридического факультета Алтайского государственного университета.

Во время учебы (с 1985 по 1987) работала юрисконсультом Донецкого металлургического завода имени Ленина. Потом была стажером прокуратуры, помощником прокурора Ленинского района Донецка, помощником прокурора Донецка.

С 1996 по 2006 год занимала должность судьи Ленинского райсуда Донецка, была судьей Апелляционного суда Донецкой области, с 2006 по 2010 год работала первым заместителем главы Донецкого апелляционного админсуда.