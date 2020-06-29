Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 июня 17°C
Жизнь

Конституционное голосование скажется на движении поездов в Алтайском крае

Расписание пригородных поездов претерпит изменения. Как отмечают на железной дороге, это связано с указом президента РФ о нерабочих днях.

В электричке.
В электричке.
altapress.ru

Так, 30 июня будут назначены следующие пригородные поезда:

  • № 6388 Барнаул — Баюново (отправление в 18 часов 2 минуты, прибытие в 19 часов 17 минут);
  • № 6387 Баюново — Барнаул (отправление в 20 часов 10 минут, прибытие в 21 час 25 минут);
  • № 6384 Барнаул — Овчинниково (отправление в 8 часов 12 минут, прибытие в 10 часов 18 минут);
  • № 6383 Овчинниково — Барнаул (отправление в 15 часов 6 минут, прибытие в 18 часов);
  • № 6386 Барнаул — Баюново (отправление в 9 часов 27 минут, прибытие в 10 часов 44 минуты);
  • № 6385 Баюново — Барнаул (отправление в 14 часов 20 минут, прибытие в 15 часов 35 минут).

В этот же день отменят электрички:

  • № 6382 Барнаул — Овчинниково (отправление в 8 часов 12 минут, прибытие в 10 часов 18 минут);
  • № 6381 Овчинниково — Барнаул (отправление в 13 часов 42 минуты, прибытие в 15 часов 35 минут).

1 июля, в День голосования по поправкам в Конституцию, назначены пригородные поезда:

  • № 6127 Барнаул — Алейская (отправление в 10 часов 41 минуту, прибытие в 13 часов 21 минуту);
  • № 6128 Алейская — Барнаул (отправление в 16 часов 45 минут, прибытие в 19 часов 34 минуты);
  • № 6113 Барнаул — Арбузовка (отправление в 10 часов 55 минут, прибытие в 12 часов 53 минуты);
  • № 6114 Арбузовка — Барнаул (отправление в 18 часов 28 минут, прибытие в 20 часов 30 минут).
Электрички, вокзал.
Электрички, вокзал.
altapress.ru

Три поезда в этот день отменят:

  • № 6101 Депо — Барнаул (отправление в 7 часов 4 минуты, прибытие в 7 часов 43 минуты);
  • № 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 6 часов 50 минут, прибытие в 8 часов 25 минут);
  • № 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18 часов 36 минут, прибытие в 20 часов 36 минут).

2 июля назначен электропоезд № 6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4 часа 1 минуту, прибытие в 6 часов 55 минут). Электропоезда № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут) в этот день не будет.

Расписание остальных пригородных поездов и электропоездов останется прежним.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость