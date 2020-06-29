Конституционное голосование скажется на движении поездов в Алтайском крае

Расписание пригородных поездов претерпит изменения. Как отмечают на железной дороге, это связано с указом президента РФ о нерабочих днях.

Так, 30 июня будут назначены следующие пригородные поезда:

№ 6388 Барнаул — Баюново ( отправление в 18 часов 2 минуты , прибытие в 19 часов 17 минут);

отправление в 18 часов 2 минуты прибытие в 19 часов 17 минут); № 6387 Баюново — Барнаул ( отправление в 20 часов 10 минут , прибытие в 21 час 25 минут);

отправление в 20 часов 10 минут прибытие в 21 час 25 минут); № 6384 Барнаул — Овчинниково ( отправление в 8 часов 12 минут , прибытие в 10 часов 18 минут);

отправление в 8 часов 12 минут прибытие в 10 часов 18 минут); № 6383 Овчинниково — Барнаул ( отправление в 15 часов 6 минут , прибытие в 18 часов);

отправление в 15 часов 6 минут прибытие в 18 часов); № 6386 Барнаул — Баюново ( отправление в 9 часов 27 минут , прибытие в 10 часов 44 минуты);

отправление в 9 часов 27 минут прибытие в 10 часов 44 минуты); № 6385 Баюново — Барнаул ( отправление в 14 часов 20 минут , прибытие в 15 часов 35 минут).

В этот же день отменят электрички:

№ 6382 Барнаул — Овчинниково ( отправление в 8 часов 12 минут , прибытие в 10 часов 18 минут);

отправление в 8 часов 12 минут прибытие в 10 часов 18 минут); № 6381 Овчинниково — Барнаул ( отправление в 13 часов 42 минуты , прибытие в 15 часов 35 минут).

1 июля, в День голосования по поправкам в Конституцию, назначены пригородные поезда:

№ 6127 Барнаул — Алейская ( отправление в 10 часов 41 минуту , прибытие в 13 часов 21 минуту);

отправление в 10 часов 41 минуту прибытие в 13 часов 21 минуту); № 6128 Алейская — Барнаул ( отправление в 16 часов 45 минут , прибытие в 19 часов 34 минуты);

отправление в 16 часов 45 минут прибытие в 19 часов 34 минуты); № 6113 Барнаул — Арбузовка ( отправление в 10 часов 55 минут , прибытие в 12 часов 53 минуты);

отправление в 10 часов 55 минут прибытие в 12 часов 53 минуты); № 6114 Арбузовка — Барнаул ( отправление в 18 часов 28 минут , прибытие в 20 часов 30 минут).

Электрички , вокзал. altapress.ru

Три поезда в этот день отменят:

№ 6101 Депо — Барнаул ( отправление в 7 часов 4 минуты , прибытие в 7 часов 43 минуты);

отправление в 7 часов 4 минуты прибытие в 7 часов 43 минуты); № 7105 Заринская — Барнаул ( отправление в 6 часов 50 минут , прибытие в 8 часов 25 минут);

отправление в 6 часов 50 минут прибытие в 8 часов 25 минут); № 6020 Барнаул — Красный Боец ( отправление в 18 часов 36 минут , прибытие в 20 часов 36 минут).

2 июля назначен электропоезд № 6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4 часа 1 минуту, прибытие в 6 часов 55 минут). Электропоезда № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут) в этот день не будет.

Расписание остальных пригородных поездов и электропоездов останется прежним.