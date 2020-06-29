Конституционное голосование скажется на движении поездов в Алтайском крае

Так, 30 июня будут назначены следующие пригородные поезда:
- № 6388 Барнаул — Баюново (отправление в 18 часов 2 минуты, прибытие в 19 часов 17 минут);
- № 6387 Баюново — Барнаул (отправление в 20 часов 10 минут, прибытие в 21 час 25 минут);
- № 6384 Барнаул — Овчинниково (отправление в 8 часов 12 минут, прибытие в 10 часов 18 минут);
- № 6383 Овчинниково — Барнаул (отправление в 15 часов 6 минут, прибытие в 18 часов);
- № 6386 Барнаул — Баюново (отправление в 9 часов 27 минут, прибытие в 10 часов 44 минуты);
- № 6385 Баюново — Барнаул (отправление в 14 часов 20 минут, прибытие в 15 часов 35 минут).
В этот же день отменят электрички:
- № 6382 Барнаул — Овчинниково (отправление в 8 часов 12 минут, прибытие в 10 часов 18 минут);
- № 6381 Овчинниково — Барнаул (отправление в 13 часов 42 минуты, прибытие в 15 часов 35 минут).
1 июля, в День голосования по поправкам в Конституцию, назначены пригородные поезда:
- № 6127 Барнаул — Алейская (отправление в 10 часов 41 минуту, прибытие в 13 часов 21 минуту);
- № 6128 Алейская — Барнаул (отправление в 16 часов 45 минут, прибытие в 19 часов 34 минуты);
- № 6113 Барнаул — Арбузовка (отправление в 10 часов 55 минут, прибытие в 12 часов 53 минуты);
- № 6114 Арбузовка — Барнаул (отправление в 18 часов 28 минут, прибытие в 20 часов 30 минут).
Электрички, вокзал.
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Три поезда в этот день отменят:
- № 6101 Депо — Барнаул (отправление в 7 часов 4 минуты, прибытие в 7 часов 43 минуты);
- № 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 6 часов 50 минут, прибытие в 8 часов 25 минут);
- № 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18 часов 36 минут, прибытие в 20 часов 36 минут).
2 июля назначен электропоезд № 6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4 часа 1 минуту, прибытие в 6 часов 55 минут). Электропоезда № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут) в этот день не будет.
Расписание остальных пригородных поездов и электропоездов останется прежним.