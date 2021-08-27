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Жизнь

Конструкцию «Барнаул орденоносный» установят 30 августа

Буквы «Барнаул орденоносный» едут из Кемерова в Барнаул. Об этом упомянул глава краевой столицы Вячеслав Франк, обращаясь к депутатам на сессии АКЗС.

Конструкция "Барнаул орденоносный".
Конструкция "Барнаул орденоносный".
barnaul.org

По словам мэра, 27 августа буквы отгрузили, они уже в пути.

30 августа рабочие приступят к монтажу конструкции.

Ее разместят на здании администрации города на ул. Гоголя, 48.

&quot;Барнаул орденоносный&quot; на здании администрации города.
«Барнаул орденоносный» на здании администрации города.
«Вечерний Барнаул» / barnaul.org

Как ранее писал altapress.ru, подрядчик изготовил и смонтирует конструкцию, состоящую из двух частей — металлической рамной конструкции и объемных световых элементов сложной формы.

Общая длина конструкции 37 метров. При этом размер ордена составляет 3,7 на 3,5 метра, элемента «Барнаул» — 9,5 на 1,5 метра, элемента «Орденоносный» — 18,4 на 1,5 метра (иначе говоря, высота букв — 1,5 метра).

Напомним, конструкцию «Барнаул орденоносный» и орден Октябрьской Революции, размещенную на пятиэтажном здании в центре города, демонтировали в конце 2017 года. Мэр Барнаула Вячеслав Франк пообещал восстановить ее и сдержал обещание.

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