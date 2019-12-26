Контрабандисты пытались вывезти из Алтайского края лесоматериалы

С июля по сентябрь несколько человек (граждане РФ) на автомобилях пытались вывезти лесоматериалы из Алтайского края в Республику Казахстан. Они использовали подложные товаросопроводительные документы.
По фактам контрабанды таможня возбудила три уголовных дела. Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и крупный штраф.
«Только в 2019 году по фактам контрабанды лесоматериалов Алтайской таможней в отношении граждан России было возбуждено 10 уголовных дел по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ», — добавили в ведомстве.