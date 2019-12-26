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Жизнь

Контрабандисты пытались вывезти из Алтайского края лесоматериалы

Три уголовных дела возбудили в Алтайском крае по поводу контрабанды леса, сообщили в Алтайской таможне. Речь идет о тысяче кубометеров лесоматериалов из сосны.

Древесина. Вырубка.
Древесина. Вырубка.
Анна Зайкова, altapress.ru.

С июля по сентябрь несколько человек (граждане РФ) на автомобилях пытались вывезти лесоматериалы из Алтайского края в Республику Казахстан. Они использовали подложные товаросопроводительные документы.

По фактам контрабанды таможня возбудила три уголовных дела. Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и крупный штраф.

«Только в 2019 году по фактам контрабанды лесоматериалов Алтайской таможней в отношении граждан России было возбуждено 10 уголовных дел по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ», — добавили в ведомстве.

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