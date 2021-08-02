2 августа 31°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Концепцию пространственного развития разработают для Барнаула

Осенью власти Барнаула объявят контракт на научно-исследовательскую работу, итогом которой станет разработка сразу нескольких стратегий развития города.

Авиашоу пилотажной группы "Стрижи". Барнаул, День города 5 сентября 2015 года.
Авиашоу пилотажной группы "Стрижи". Барнаул, День города 5 сентября 2015 года.
Олег Богданов

В администрации Барнаула заявили о завершении общественного обсуждения внесения изменений в Генеральный план города. Всего от горожан поступило 4 160 обращений, каждое из них рассмотрела комиссия по землепользованию и застройке, которая также подготовила сводное заключение.

Так, основные предложения связаны с изменением функциональных зон многоэтажной жилой и смешанной общественно-деловой застройки на зону застройки индивидуальными жилыми домами.

«Данные предложения пока не учтены, поскольку для их учета требуется объемная работа, включающая в себя комплексный градостроительный анализ территории, изменение пространственно-планировочной структуры города, полная корректировка карт функционального зонирования территории, определение мест для размещения объектов местного значения и решения иных вопросов», — заявили власти.

Вопросы рассмотрят при подготовке градостроительной документации в течение 2021−2023 годов.

В сентябре 2021 года планируют заключить контракт на научно-исследовательскую работу, которая будет включать в себя разработку Концепции пространственного развития города с учетом стратегии социально-экономического развития, разработку проекта внесения изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки, а также разработку трех программ комплексного развития системы коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур.

На этапе разработки проанализируют обоснованность вовлечения в градостроительный оборот земель сельскохозяйственного использования, расположенных в районе пересечения Павловского тракта и ул. Просторной, определят территории для массового жилищного строительства, создания технопарков и размещения промышленных комплексов.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость