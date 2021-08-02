Концепцию пространственного развития разработают для Барнаула

В администрации Барнаула заявили о завершении общественного обсуждения внесения изменений в Генеральный план города. Всего от горожан поступило 4 160 обращений, каждое из них рассмотрела комиссия по землепользованию и застройке, которая также подготовила сводное заключение.

Так, основные предложения связаны с изменением функциональных зон многоэтажной жилой и смешанной общественно-деловой застройки на зону застройки индивидуальными жилыми домами.

«Данные предложения пока не учтены, поскольку для их учета требуется объемная работа, включающая в себя комплексный градостроительный анализ территории, изменение пространственно-планировочной структуры города, полная корректировка карт функционального зонирования территории, определение мест для размещения объектов местного значения и решения иных вопросов», — заявили власти.

Вопросы рассмотрят при подготовке градостроительной документации в течение 2021−2023 годов.

В сентябре 2021 года планируют заключить контракт на научно-исследовательскую работу, которая будет включать в себя разработку Концепции пространственного развития города с учетом стратегии социально-экономического развития, разработку проекта внесения изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки, а также разработку трех программ комплексного развития системы коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур.

На этапе разработки проанализируют обоснованность вовлечения в градостроительный оборот земель сельскохозяйственного использования, расположенных в районе пересечения Павловского тракта и ул. Просторной, определят территории для массового жилищного строительства, создания технопарков и размещения промышленных комплексов.