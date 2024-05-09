9 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Барнаул праздничный. Как артисты танцевали и пели на площади Сахарова 9 мая — в кадрах от altapress.ru

В День Победы площадь Сахарова вновь стала центром всех торжественных событий Барнаула. После парада Победы горожане смогли увидеть яркий и заряжающий концерт. Кадры со сцены покажет altapress.ru.

Концерт на площади Сахарова.
Концерт на площади Сахарова.
Дмитрий Лямзин

С 12:00 на сцене в центре города выступали лучшие творческие коллективы и солисты.

Барнаульцы с удовольствием посмотрели танцевальные номера и послушали праздничные музыкальные композиции.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость