Концерты Игоря Николаева в Сибири перенесли на следующий год

Концерты певца Игоря Николаева в некоторых города перенесли на следующий год, сообщает Telegram -канал Shot.

Это связано с восстановлением здоровья исполнителя после перенесенной операции на сердце, пишет Lenta.ru.

В ноябре планировались выступления певца в Омске, Томске, Новосибирске, Красноярске.

Артист пробудет в стационаре дольше, чем планировалось ранее.

Что произошло

В середине сентября Игоря Николаева в критическом состоянии госпитализировали в палату интенсивной терапии.

Врачи провели операцию из-за диагностированного по снимкам нарушения кровоснабжения миокарда.

Незадолго до этого Николаев появлялся в эфире. Фанаты тогда отметили, что он заметно пополнел.