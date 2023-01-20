Концертные площадки на колесах появились в отдаленных селах Сибири

Мобильные концертные площадки теперь есть в Рыбинском, Манском и Шушенском районах.
«Такой автомобиль позволит проводить культурные мероприятия в отдаленных уголках районов, где нет учреждений культуры», — говорит Иванова.
Автоклубы оборудованы сценой, световым и звуковым оснащением. На них будут проходить концерты и небольшие театральные постановки.
В 2023 году планируют покупку еще пяти спецавтомобилей. Они должны появиться в Абанском, Ермаковском, Канском, Каратузском и Уярском районах.
Ранее стало известно, что концерты Меладзе продолжают отменять в Сибири.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!