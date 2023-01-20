Концертные площадки на колесах появились в отдаленных селах Сибири

Передвижные концертные площадки на машинах (автоклубы) впервые появились сразу в трех районах Красноярского края, сообщила ТАСС пресс-секретарь министра культуры региона Елизавета Иванова.

Мобильные концертные площадки теперь есть в Рыбинском, Манском и Шушенском районах.

«Такой автомобиль позволит проводить культурные мероприятия в отдаленных уголках районов, где нет учреждений культуры», — говорит Иванова.

Автоклубы оборудованы сценой, световым и звуковым оснащением. На них будут проходить концерты и небольшие театральные постановки.

В 2023 году планируют покупку еще пяти спецавтомобилей. Они должны появиться в Абанском, Ермаковском, Канском, Каратузском и Уярском районах.

Ранее стало известно, что концерты Меладзе продолжают отменять в Сибири.