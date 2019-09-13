Копать картошку или нет: синоптики рассказали о погоде на выходных в Алтайском крае

Предстоящие выходные в Алтайском крае ожидаются дождливыми, но температура воздуха будет весьма благоприятной. Поэтому те, кто желает в уикенд поехать на дачу и заняться копкой картофеля, можно не откладывать свои планы до лучших времен.

Как рассказали altapress.ru в региональном Гидрометцентре, 14 сентября в крае прогнозируются небольшие осадки. Ожидаются они неповсеместно.

В ночь на субботу температура воздуха составит +2…+7 градусов, местами в ночные часы возможны заморозки до -2 градусов. Днем будет +13…+18 градусов.

В воскресенье, 15 сентября, синоптики прогнозируют небольшие дожди в северных и восточных районах края. Ночью в воскресенье в крае будет +3…+8 градусов, местами заморозки до -2 градусов. Днем в регионе температура воздуха составит +16…+21 градус.

Поэтому в эти выходные лучше всего на картошку отправиться жителям западных и южных районов Алтайского края, где осадков не ожидается.

Картофель. Открытые источники в Интернете.

Но в принципе, если жителей региона не смутит небольшой дождь, то сбором урожая смело могут заняться и они.

Следующая же неделя в Алтайском крае, согласно данным синоптиков, стартует с более благоприятных погодных условий. В понедельник, 16 сентября, в регионе будет без осадков, а днем воздух прогреется до +24 градусов.