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Жизнь

Корабль долетел с Байконура до МКС быстрее, чем самолет из Барнаула до Москвы

25 апреля установлен новый рекорд по времени полета от Земли до станции МКС, сообщает «Российская газета». Стартовавший с Байконура корабль «Прогресс» состыковался с международной космической станцией через 3 часа 20 минут.

Байконур.
Байконур.
СС0

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поспешил сообщить об этом событии в своем Twitter, он отметил — это рекордно быстрый перелет.

«Прогресс-М14» был запущен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Кстати, она получила название «Ракета Победы», поскольку старт был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На ракету нанесли специальную символику — логотип годовщины, а также изображения георгиевской ленты и Орденов Отечественной войны.

Напомним: авиаперелет из Барнаула до Москвы регулярным рейсом составляет около 4 часов.

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