Корабль долетел с Байконура до МКС быстрее, чем самолет из Барнаула до Москвы

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поспешил сообщить об этом событии в своем Twitter, он отметил — это рекордно быстрый перелет.
«Прогресс-М14» был запущен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Кстати, она получила название «Ракета Победы», поскольку старт был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На ракету нанесли специальную символику — логотип годовщины, а также изображения георгиевской ленты и Орденов Отечественной войны.
Напомним: авиаперелет из Барнаула до Москвы регулярным рейсом составляет около 4 часов.