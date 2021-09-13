Корабль XIX века обнаружен в центре города-миллионника

«Из-за сильного падения уровня воды в Иртыше на косе „Зеленого острова“ (остров в центре Омска, который в советское время был превращен в полуостров) обнажился остов старинного судна. Видно боковые доски, шпангоуты, борта судна из древесины с огромными коваными гвоздями. Можно понять, что корабль был плоскодонный, на которых по Иртышу возили грузы», — цитирует ТАСС члена совета омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Алексея Пантелеева.

Находка представляет интерес для истории города, она может датироваться концом XIX — началом XX века: «С 30-х годов прошлого столетия уже перестали делать деревянные суда, так как благодаря индустриализации перешли на металлические. Точнее возраст находки и ее значимость определят археологи, которым мы передадим данные».

Омск был основан в 1716 году на месте впадения Оми в Иртыш, пишет Тайга.инфо.

Река обеспечивала сообщение с городом Тара (первое русское поселение в Омской области), через которую до XIX века проходил Сибирский тракт, и с южными районами Казахстана.