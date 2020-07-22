Коренной норильчанин Виктор Томенко снялся в документальном фильме

В фильме (с 21 минуты) рассказывают, что Томенко 17-летним подростком пришел на завод аппаратчиком-металлургом и прошел «шоковую терапию 90-х». Он вырос из стажера до директора Заполярного филиала, а сегодня руководит крупным регионом.

Комментарий для фильма Виктор Томенко давал из правительства Алтайского края.

Виктор Томенко в фильме к юбилею «Норильского никеля». Скриншот видео д/ф «Норильский никель. 85 лет»

«Надежность — это отличительный, фирменный знак норильчанина, потому что это жизнь за полярным кругом, где ты в экстремальных условиях находишься и во многом можешь рассчитывать только на себя», — сказал Томенко.

В прошедшие выходные 18−19 июля Норильск отметил День города и День металлурга.