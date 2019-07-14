Коридор затмений 2019: что нельзя делать в этот период

Коридор затмений — это период между несколькими затмениями, даты которых находятся близко друг к другу.
С точки зрения астрологии, лунные и солнечные затмения — важный фактор, который влияет на жизнь людей. По данным сайта neboznanie.com, имеет значение то, каким именно событием начинается коридор затмений.
С научной точки зрения, коридор затмений — обычное совпадение астрономических явлений. Исследования не подтверждают влияние затмений на физическое и психическое здоровье человека.
Коридор затмений в июле 2019: что нельзя делать
- Астрологи не советуют принимать важные решения и начинать активные действия в какой-либо жизненной сфере, сообщает 7days.ru.
- Нежелательно подписывать договоры и заключать крупные сделки, инвестировать деньги или обращаться в суды.
- Не стоит переедать и злоупотреблять алкоголем.
- Во время коридора затмений нежелательно заниматься чем-то опасным, рисковать.
- Нельзя думать о плохом и выстраивать в голове негативные сценарии