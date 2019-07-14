Коридор затмений 2019: что нельзя делать в этот период

Коридор затмений 2019 начался 2 июля и продлится по 17 июля. Астрологи утверждают, что это — судьбоносное время, и в этот отрезок времени нужно следовать определенным правилам. Рассказываем, что такое коридор затмений и что нельзя делать в этот период.