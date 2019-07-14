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Жизнь

Коридор затмений 2019: что нельзя делать в этот период

Коридор затмений 2019 начался 2 июля и продлится по 17 июля. Астрологи утверждают, что это — судьбоносное время, и в этот отрезок времени нужно следовать определенным правилам. Рассказываем, что такое коридор затмений и что нельзя делать в этот период.

Затмение. Космос
Затмение. Космос
СС0

Коридор затмений — это период между несколькими затмениями, даты которых находятся близко друг к другу.

С точки зрения астрологии, лунные и солнечные затмения — важный фактор, который влияет на жизнь людей. По данным сайта neboznanie.com, имеет значение то, каким именно событием начинается коридор затмений.

С научной точки зрения, коридор затмений — обычное совпадение астрономических явлений. Исследования не подтверждают влияние затмений на физическое и психическое здоровье человека.

Горы. Космос
Горы. Космос
СС0

Коридор затмений в июле 2019: что нельзя делать

  • Астрологи не советуют принимать важные решения и начинать активные действия в какой-либо жизненной сфере, сообщает 7days.ru.
  • Нежелательно подписывать договоры и заключать крупные сделки, инвестировать деньги или обращаться в суды.
  • Не стоит переедать и злоупотреблять алкоголем.
  • Во время коридора затмений нежелательно заниматься чем-то опасным, рисковать.
  • Нельзя думать о плохом и выстраивать в голове негативные сценарии
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