Коридор затмений в июле 2019: что это такое и чем опасен этот период

Коридор затмений 2019 начался 2 июля и продлится по 17 июля. Астрологи утверждают, что это — особенное, судьбоносное время, а пользователи Twitter с начала июля обсуждают, как в этот период меняется их жизнь. Рассказываем, что такое коридор затмений и влияет ли он на нашу жизнь.

Коридор затмений — это период между несколькими затмениями, даты которых находятся близко друг к другу.

Коридор затмений 2019 начался 2 июля, в день солнечного затмения, пишет fakty.com, а завершится 17 июля — лунным затмением.

С научной точки зрения, коридор затмений — обычное совпадение астрономических явлений. Исследования не подтверждают влияние затмений на физическое и психическое здоровье человека.

Космос. Метеор. Метеорит ССО

С точки зрения астрологии, лунные и солнечные затмения — важный фактор, который влияет на жизнь людей. По данным сайта neboznanie.com, имеет значение то, каким именно событием начинается коридор затмений.

Солнечное затмение закладывает новый цикл событий. Лунное затмение означает завершение каких-либо длительных процессов и событий.

Космос. Звездное небо. СС0

По мнению астролога Марины Скади, которое приводит fakty.com, влияние затмений ощущается за 2 недели до и после. В этот период возможны серьезные потрясения, растет количество конфликтов. Астролог не советует во время коридора затмений принимать судьбоносные решения.

Астролог Эмма Литвинова отмечает, что лунное затмение 17 июля принесет массу неожиданных новостей и волнующих событий, пишет kp.ua.

Издание medialeaks.ru обращает внимание на то, что коридор затмений широко обсуждают в Twitter. Кто-то относится к этой теме с иронией, а кто-то верит и старается вести себя правильно.

ЧТО ВООБЩЕ ЗА КОРИДОР ЗАТМЕНИЙ ПОЧЕМУ ЛЮДИ ОБ ЭТОМ ПИШУТ ПОЧЕМУ ЛЮДИ В ЭТО ВЕРЯТ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ — Liza (@lizunsosun) 4 июля 2019 г.