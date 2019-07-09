Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 июля 29°C

Коридор затмений в июле 2019: что это такое и чем опасен этот период

Коридор затмений 2019 начался 2 июля и продлится по 17 июля. Астрологи утверждают, что это — особенное, судьбоносное время, а пользователи Twitter с начала июля обсуждают, как в этот период меняется их жизнь. Рассказываем, что такое коридор затмений и влияет ли он на нашу жизнь.

Лунное затмение.
Лунное затмение.
СС0

Коридор затмений — это период между несколькими затмениями, даты которых находятся близко друг к другу.

Коридор затмений 2019 начался 2 июля, в день солнечного затмения, пишет fakty.com, а завершится 17 июля — лунным затмением.

С научной точки зрения, коридор затмений — обычное совпадение астрономических явлений. Исследования не подтверждают влияние затмений на физическое и психическое здоровье человека.

Космос. Метеор. Метеорит
Космос. Метеор. Метеорит
ССО

С точки зрения астрологии, лунные и солнечные затмения — важный фактор, который влияет на жизнь людей. По данным сайта neboznanie.com, имеет значение то, каким именно событием начинается коридор затмений.

Солнечное затмение закладывает новый цикл событий. Лунное затмение означает завершение каких-либо длительных процессов и событий.

Космос. Звездное небо.
Космос. Звездное небо.
СС0

По мнению астролога Марины Скади, которое приводит fakty.com, влияние затмений ощущается за 2 недели до и после. В этот период возможны серьезные потрясения, растет количество конфликтов. Астролог не советует во время коридора затмений принимать судьбоносные решения.

Астролог Эмма Литвинова отмечает, что лунное затмение 17 июля принесет массу неожиданных новостей и волнующих событий, пишет kp.ua.

Издание medialeaks.ru обращает внимание на то, что коридор затмений широко обсуждают в Twitter. Кто-то относится к этой теме с иронией, а кто-то верит и старается вести себя правильно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость