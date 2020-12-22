Короче: россиянам напомнили о рабочем 31 декабря

Рабочий день 31 декабря будет короче на один час, однако он может стать и выходным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роструд.

В 2020 году по календарю 31 декабря выпадает на четверг — это рабочий день.

«Он предшествует нерабочему праздничному дню, в связи с чем его продолжительность сокращается на один час», — напомнил замруководителя Роструда Иван Шкловец.

При этом 31 декабря может стать выходным, если работникам предоставят дополнительный день отдыха.

«Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате», — пояснил Шкловец.

Также могут дать дополнительный день отпуска без сохранения зарплаты по заявлению работника — как отгул за отработанное сверхурочное время, либо за работу в выходной или праздник, или как часть ежегодного отпуска.

Напомним, в Алтайском крае 31 декабря решили оставить рабочим днем. В 2019 году последний день декабря также отказались сделать выходным.