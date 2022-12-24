24 декабря
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Жизнь

Король Великобритании Карл III выгнал брата из Букингемского дворца

Брату Карла III принцу Эндрю запретили держать офис на территории королевской резиденции в Лондоне, сообщает The Sun.

Карл III, бывший принц Чарльз
Карл III, бывший принц Чарльз
Wikimedia Commons

Кроме того, обслуживающий принца персонал также уволят.

«Время его нахождения во дворце официально завершилось. Король ясно дал все понять. Принц Эндрю больше не является действующим членом королевской семьи. Теперь он сам по себе», — заявил источник The Sun.

Также принца лишили круглосуточной охраны.

Почему принца Эндрю выгнали из дворца

В начале 2022 Эндрю обвини в сексуальном насилии над американкой Вирджинией Джуффе. Она утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем.

Американский суд обязал Эндрю дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Принца Эндрю лишили титула и воинский званий в январе 2022 года.

Ранее стало известно, что Карл III начал торговать мешками для сбора собачьих фекалий.

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