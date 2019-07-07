Королева Англии проигнорировала крестины сына Гарри и Меган Маркл, отправившись на конюшню

Как сообщает Daily Mail, монаршая особа предпочла провести 6 июля со своим супругом — принцем Филиппом — в Сандрингеме, где запланировала посетить Королевский конный завод.
Издание отмечает, что Елизавета II не была на крещении ни одного из своих правнуков, коих у нее с учетом Арчи уже восемь, хотя ранее выражала желания присутствовать на первом празднике ребенка своего внука Гарри.
Напомним, принц Гарри и его жена — бывшая сериальная актриса Меган Маркл — стали родителями 6 мая. Их первенец — седьмой в очереди на британский престол.
Его крестили в частной часовне Виндзорского замка архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. Церемония крещения имела статус совершенно закрытой, было приглашено не более 25 человек и ни один журналист не смог на нее попасть, кроме личного фотографа семьи Криса Аллертона.