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Жизнь

Королева Англии проигнорировала крестины сына Гарри и Меган Маркл, отправившись на конюшню

Королева Великобритании Елизавета II не сможет присутствовать на крещении своего правнука Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора — первенца принца Гарри и Меган Маркл.

Герцоги Сассекские Гарри и Меган.
Герцоги Сассекские Гарри и Меган.
instagram.com/sussexroyal

Как сообщает Daily Mail, монаршая особа предпочла провести 6 июля со своим супругом — принцем Филиппом — в Сандрингеме, где запланировала посетить Королевский конный завод.

Издание отмечает, что Елизавета II не была на крещении ни одного из своих правнуков, коих у нее с учетом Арчи уже восемь, хотя ранее выражала желания присутствовать на первом празднике ребенка своего внука Гарри.

Напомним, принц Гарри и его жена — бывшая сериальная актриса Меган Маркл — стали родителями 6 мая. Их первенец — седьмой в очереди на британский престол.

Его крестили в частной часовне Виндзорского замка архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. Церемония крещения имела статус совершенно закрытой, было приглашено не более 25 человек и ни один журналист не смог на нее попасть, кроме личного фотографа семьи Криса Аллертона.

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