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Жизнь

Королева Великобритании опубликовала первый пост в Instagram

Королева Великобритании Елизавета II впервые опубликовала пост в Instagram, сообщает РБК. Фотография размещена в аккаунте королевской семьи theroyalfamily, у него более 4,6 млн подписчиков.

Социальные сети. Инстаграм.
Социальные сети. Инстаграм.
СС0

Первый пост королевы — архивная фотография письма, которое в 1843 году изобретатель Чарльз Бэббидж написал ее прапрадеду принцу Альберту.

Публикация сделана во время посещения королевой Музея науки в Лондоне.

Чарльз Бэббидж стоял у истоков создания первого в мире компьютера. Елизавета II уточнила, что увидела этот документ в Королевском архиве, пишет Газета.ru.

РБК со ссылкой на издание The Telegraph сообщает, что в рамках прошлого визита в музей в 2014 году королева сделала первую публикацию в Twitter.

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