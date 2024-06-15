Королевы красоты, мировые модели и миссис. Какие еще титулы завоевали девушки из Алтайского края

Теперь в Алтайском крае есть своя «Миссис Россия Вселенная» — это вы уже знаете. Но еще у нас есть «Мировая модель и королева», «Королева красоты Сибири», «Лучшая модель мира» и даже Рапунцель ↓

«Мировая модель и Королева»

В начале мая 43-летняя Ольга Пономарева из Бийска победила в международном конкурсе красоты в Москве. Алтайская красотка разом завоевала два титула: «Мировая модель-2024» и «Мировая Королева». Диадему победительнице вручал звездный стилист Сергей Зверев. Ольга управляет собственным модельным агентством New look.

«Королева красоты Сибири 2022»

Миниатюрная блондинка Елена Туралина из Алтайского района два года назад стала «Королевой красоты Сибири» — хотя по росту и была ниже остальных участниц. Девушка работала на тот момент федеральной госслужащей, а еще она увлекается автомобилями и побеждает в автосоревнованиях.

Елена Туралина. vk.com Дарья Губанова. vk.com/dashik_vesnushka Дарья Губанова. vk.com

«Рапунцель из Барнаула»

Дарью Губанову заметили журналисты The Daily Mail еще в 2016 году. Они нашли профиль девушки в соцсетях и написали о ней статью. После публикации на аккаунты девушки в соцсетях подписались более 100 тысяч человек. После этого Дарью стали приглашать к сотрудничеству крупные бренды.

«Лучшая модель мира 2024»

Тамила Романина сначала победила в конкурсе «Маленькая Мисс Барнаула», а потом взяла титул «Лучшая модель мира 2024» на конкурсе красоты в Москве. Девочка занимается в цирковой студии эквилибристикой, воздушной гимнастикой, акробатикой, жонглированием и учит китайский язык. В 2022 году Тамила выполнила бросок сюрикена на 220 сантиметров, стоя на одной руке, и ее заслугу внесли в Книгу Рекордов России.

Тамила Романина. vk.com

Самое важное - в нашем Telegram-канале