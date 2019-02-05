Королевская битва: что за игра Apex Legends и причем тут Titanfall, если нет титанов

Apex Legends — шутер в жанре королевской битвы. Жанр предполагает, что на ограниченной карте сталкивается много управляемых игроками персонажей с минимальным набором снаряжения. Игроки должны искать на карте оружие и уничтожать противников, пока в игре не останется только один, уточняет wikipedia.org.
Игра Apex Legends рассчитана на 60 игроков. Действие происходит во вселенной игры Titanfall (фантастический шутер, где необходимо сражаться в врагами, и в том числе — огромными роботами-титанами). В Apex Legends титанов нет. А вот основные механики взяты из второй части игры Titanfall, уточняет igromania.ru.
Перед началом игрок может выбрать героя с определенными способностями.
Еще среди особенностей игры — возможность в короткий промежуток после смерти «воскрешать» своих напарников.
Apex Legends — условно-бесплатная игра. За реальные деньги можно купить «косметику» — какие-то детали внешнего облика персонажей, не влияющие на игровой процесс, уточняет dtf.ru.
Apex Legends доступна на компьютере, а также приставках Xbox One и PlayStation 4.
Для игры необходимо как минимум 22 Гбайта свободного места и подключение к интернету не медленнее чем 512 кбит/с. Минимальное требование к операционной системе — 64-разрядная версия Windows 7.