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Жизнь

Королевская битва: что за игра Apex Legends и причем тут Titanfall, если нет титанов

Electronic Arts представила новую игру Apex Legends. Это шутер («стрелялка») во вселенной Titanfall, сообщает 3dnews.ru. В чем смысл игры, сколько она стоит, на каких устройствах доступна и в чем еще сходства с Titanfall — читайте в нашем материале.

Кадр из трейлера игры Apex Legends
Кадр из трейлера игры Apex Legends
Скрин с видео
1 В чем смысл игры Apex Legends?

Apex Legends — шутер в жанре королевской битвы. Жанр предполагает, что на ограниченной карте сталкивается много управляемых игроками персонажей с минимальным набором снаряжения. Игроки должны искать на карте оружие и уничтожать противников, пока в игре не останется только один, уточняет wikipedia.org.

Игра Apex Legends рассчитана на 60 игроков. Действие происходит во вселенной игры Titanfall (фантастический шутер, где необходимо сражаться в врагами, и в том числе — огромными роботами-титанами). В Apex Legends титанов нет. А вот основные механики взяты из второй части игры Titanfall, уточняет igromania.ru.

Перед началом игрок может выбрать героя с определенными способностями.

Еще среди особенностей игры — возможность в короткий промежуток после смерти «воскрешать» своих напарников.

Кадр из трейлера игры Apex Legends
Кадр из трейлера игры Apex Legends
Скрин с видео
2 Сколько стоит игра Apex Legends?

Apex Legends — условно-бесплатная игра. За реальные деньги можно купить «косметику» — какие-то детали внешнего облика персонажей, не влияющие на игровой процесс, уточняет dtf.ru.

2 Что нужно, чтобы поиграть в Apex Legends?

Apex Legends доступна на компьютере, а также приставках Xbox One и PlayStation 4.

Для игры необходимо как минимум 22 Гбайта свободного места и подключение к интернету не медленнее чем 512 кбит/с. Минимальное требование к операционной системе — 64-разрядная версия Windows 7.

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