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Жизнь
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Бывший муж Ольги Бузовой не платил алименты шесть лет и задолжал крупную сумму

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился в суд, чтобы надавить на свою первую жену Оксану и избежать уплаты долга по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат женщины Сергей Жорин. В 2009 году девушка родила ему дочь Ангелину.

Главное – выманить деньги
Главное – выманить деньги
СС0

Адвокат отметил, что ФК «Локомотив», куда был передан исполнительный лист, признал эту задолженность, но объяснил, что не может ее покрыть «в связи с финансовыми сложностями».

Позже Тарасова напрямую обратилась к бывшему мужу, чтобы понять, как решать эту ситуацию дальше. Футболист, по словам защитника, признал долг, но отказался платить по нему и подал на бывшую супругу в суд.

«В иске Тарасов просит две вещи — уменьшить размер алиментов в четыре раза и пересчитать задолженность за последние шесть лет, что даже не предусмотрено законом. Фактически, он не просто отказался погашать задолженность, но и пошел в атаку», — отметил собеседник агентства.

По его мнению, футболист таким образом «пытается надавить на свою бывшую жену, чтобы она перестала требовать с него задолженность». Иск Тарасова, отметил собеседник, принят судом, но заседание по нему пока не назначено.

Дмитрий Тарасов, футболист &quot;Локомотива&quot;.
Дмитрий Тарасов, футболист «Локомотива».
sports.ru

Жорин заключил, что он и его подзащитная намерены обратиться с новым исполнительным листом в службу судебных приставов.

Первой женой Тарасова была Оксана Осинкина, которая родила ему в 2009 году дочь Ангелину. Семейный союз распался двумя годами позднее, когда у Тарасова начался роман с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, ставшей его второй женой.

Брак с Бузовой распался в начале 2016 года. В третий раз Тарасов сыграл свадьбу с моделью Анастасией Костенко. В середине июля этого года у него родилась еще одна дочь.

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