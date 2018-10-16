Бывший муж Ольги Бузовой не платил алименты шесть лет и задолжал крупную сумму

Адвокат отметил, что ФК «Локомотив», куда был передан исполнительный лист, признал эту задолженность, но объяснил, что не может ее покрыть «в связи с финансовыми сложностями».
Позже Тарасова напрямую обратилась к бывшему мужу, чтобы понять, как решать эту ситуацию дальше. Футболист, по словам защитника, признал долг, но отказался платить по нему и подал на бывшую супругу в суд.
«В иске Тарасов просит две вещи — уменьшить размер алиментов в четыре раза и пересчитать задолженность за последние шесть лет, что даже не предусмотрено законом. Фактически, он не просто отказался погашать задолженность, но и пошел в атаку», — отметил собеседник агентства.
По его мнению, футболист таким образом «пытается надавить на свою бывшую жену, чтобы она перестала требовать с него задолженность». Иск Тарасова, отметил собеседник, принят судом, но заседание по нему пока не назначено.
Жорин заключил, что он и его подзащитная намерены обратиться с новым исполнительным листом в службу судебных приставов.
Первой женой Тарасова была Оксана Осинкина, которая родила ему в 2009 году дочь Ангелину. Семейный союз распался двумя годами позднее, когда у Тарасова начался роман с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, ставшей его второй женой.
Брак с Бузовой распался в начале 2016 года. В третий раз Тарасов сыграл свадьбу с моделью Анастасией Костенко. В середине июля этого года у него родилась еще одна дочь.