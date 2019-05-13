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Жизнь

Корона не помогла: суд признал стилиста Зверева виновным в проведении пикета на Красной площади

13 мая Тверской суд столицы оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 15 тыс. рублей за проведение одиночного пикета на Красной площади против строительства завода по розливу питьевой воды на озере Байкал. Зверев приехал в суд в черном строгом костюме и с короной на голове.

Сергей Зверев
Сергей Зверев
https://www.instagram.com/p/BulQmSin8Z1/

Адвокат Зверева ходатайствовал о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления, сообщает АГН «Москва». Границы, прилегающие к территории резиденции президента, вблизи которой Зверев провел акцию, не были утверждены в установленном порядке, считает защитник.

Также адвокат ходатайствовала о привлечении к судебному процессу полицейского, который составлял протокол административного правонарушения. Суд отказал.

Согласно действующему законодательству, одиночные пикеты разрешены и не требуют согласования. Однако на территории, прилегающей к Кремлю и резиденции президента, подобные акции запрещены.

Общаясь с журналистами, Сергей Зверев настаивал на том, что руководствовался только чувством справедливости и выступал за интересы граждан.

«Я стоял в пикете по интересам государственной важности», — заявил он.

Он назвал корону своим оружием и защитой против несправедливости, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что 3 марта Зверев вышел на Красную площадь с плакатом в руках, выступая против строительства завода на Байкале.

В своем аккаунте в Instagram стилист писал, что он выступил против строительства завода по розливу питьевой воды на озере Байкал. Рядом с озером Байкал в поселке Култук Иркутской области планируется построить завод по розливу питьевой бутилированной воды. Главным инвестором проекта выступает Дацинская водная компания «Озеро Байкал», зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян.

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