Корона не помогла: суд признал стилиста Зверева виновным в проведении пикета на Красной площади

Адвокат Зверева ходатайствовал о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления, сообщает АГН «Москва». Границы, прилегающие к территории резиденции президента, вблизи которой Зверев провел акцию, не были утверждены в установленном порядке, считает защитник.
Также адвокат ходатайствовала о привлечении к судебному процессу полицейского, который составлял протокол административного правонарушения. Суд отказал.
Согласно действующему законодательству, одиночные пикеты разрешены и не требуют согласования. Однако на территории, прилегающей к Кремлю и резиденции президента, подобные акции запрещены.
Общаясь с журналистами, Сергей Зверев настаивал на том, что руководствовался только чувством справедливости и выступал за интересы граждан.
«Я стоял в пикете по интересам государственной важности», — заявил он.
Он назвал корону своим оружием и защитой против несправедливости, передает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что 3 марта Зверев вышел на Красную площадь с плакатом в руках, выступая против строительства завода на Байкале.
В своем аккаунте в Instagram стилист писал, что он выступил против строительства завода по розливу питьевой воды на озере Байкал. Рядом с озером Байкал в поселке Култук Иркутской области планируется построить завод по розливу питьевой бутилированной воды. Главным инвестором проекта выступает Дацинская водная компания «Озеро Байкал», зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян.