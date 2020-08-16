Коронавирус довел барнаульских врачей до ЗАГСа

Виктор Назаров работает неврологом, а Айнура — кардиологом. Познакомились они в медицинском университете.
Предложение Виктор сделал в «красной зоне». Проводя вместе на работе практически круглые сутки, они поняли, что нашли «того самого человека».
На свадьбе присутствовали только родственники. Поздравили молодых и депутаты АКЗС.
Молодоженам дали недельный отпуск, затем они снова вернутся в ковидный госпиталь. Им также предстоит окончить ординатуру, после которой Виктор и Айнура поедут в Славгород по целевому направлению.
На вопрос, о чем они мечтают, новобрачные ответили, что хотят родить троих детей и, конечно же, победить пандемию.