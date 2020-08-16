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Жизнь

Коронавирус довел барнаульских врачей до ЗАГСа

В Барнауле поженились врачи из горбольницы № 5, где лечат больных коронавирусом, сообщает «Вести. Алтай».

В Барнауле поженились врачи из ковидного госпиталя
В Барнауле поженились врачи из ковидного госпиталя
Скрин vesti22.tv

Виктор Назаров работает неврологом, а Айнура — кардиологом. Познакомились они в медицинском университете.

Предложение Виктор сделал в «красной зоне». Проводя вместе на работе практически круглые сутки, они поняли, что нашли «того самого человека».

На свадьбе присутствовали только родственники. Поздравили молодых и депутаты АКЗС.

Молодоженам дали недельный отпуск, затем они снова вернутся в ковидный госпиталь. Им также предстоит окончить ординатуру, после которой Виктор и Айнура поедут в Славгород по целевому направлению.

На вопрос, о чем они мечтают, новобрачные ответили, что хотят родить троих детей и, конечно же, победить пандемию.

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