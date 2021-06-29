Коронавирус нашел новый способ заражать людей

Коронавирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее. Благодаря мутации вирус может не использовать рецепторы ACE2.
Это открытие показывает, что вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути заражения организма.
Так, раковые клетки легких человека, у которых отсутствует ангиотензинпревращающий фермент 2, восприимчивы к мутировавшему вирусу.
«Это был невероятный сюрприз для нас», — отметил один из участников исследования.
Ученые предположили, что коронавирус находится под «селективным давлением», которое заставляет его искать новые способы проникновения в клетки в обход стандартной схемы.
Новая мутация остается восприимчивой к антителам вакцинированных пациентов, хотя сыворотка крови переболевших оказалась менее устойчивой к этому вирусу.