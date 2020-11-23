Коронавирус не отступает. Прирост новых случаев COVID-19 в Алтайском крае держится на прежнем уровне

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 611 человек, 157 из них на аппаратах ИВЛ.
В резервном коечном фонде остается 1 589 мест. Всего в крае удалось развернуть почти 6 тыс. коек.
Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 24 546 человек, в том числе 1 726 детей. Выздоровели всего 21142 (+151) человека. Умерло 1030 (+8) человек.
Новые случаи
- Барнаул — 69,
- Бийск -22,
- Рубцовск — 15,
- Заринск — 11,
- Славгород — 9,
- Новоалтайск — 8,
- Алейск — 7,
- Алтайский, Благовещенский, Ключевской, Михайловский, Рубцовский, Тальменский районы — по 5 заболевших,
- Яровое, Локтевский, Первомайский районы — по 4 заболевших,
- Волчихинский, Петропавловский, Родинский районы — по 3 заболевших,
- Белокуриха, Бурлинский, Калманский, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Троицкий, Третьяковский, Тюменцевский, Табунский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Алейский, Баевский, Змеиногорский, Смоленский, Солонешенский, Суетский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.