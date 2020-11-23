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Жизнь

Коронавирус не отступает. Прирост новых случаев COVID-19 в Алтайском крае держится на прежнем уровне

230 диагнозов коронавирусная инфекция подтвердилось в Алтайском крае за сутки. Выздоровел 251 человек, 8 умерли, сообщили 23 ноября в оперативном штабе. Прирост продолжает колебаться в районе 230−235 случаев в день.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 611 человек, 157 из них на аппаратах ИВЛ.

В резервном коечном фонде остается 1 589 мест. Всего в крае удалось развернуть почти 6 тыс. коек.

Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 24 546 человек, в том числе 1 726 детей. Выздоровели всего 21142 (+151) человека. Умерло 1030 (+8) человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 69,
  • Бийск -22,
  • Рубцовск — 15,
  • Заринск — 11,
  • Славгород — 9,
  • Новоалтайск — 8,
  • Алейск — 7,
  • Алтайский, Благовещенский, Ключевской, Михайловский, Рубцовский, Тальменский районы — по 5 заболевших,
  • Яровое, Локтевский, Первомайский районы — по 4 заболевших,
  • Волчихинский, Петропавловский, Родинский районы — по 3 заболевших,
  • Белокуриха, Бурлинский, Калманский, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Троицкий, Третьяковский, Тюменцевский, Табунский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Баевский, Змеиногорский, Смоленский, Солонешенский, Суетский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
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