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Жизнь

Коронавирус негативно сказался на очистке Барнаула от мусора

Мэрия Барнаула сообщает, что ввиду коронавируса традиционный месячник весенней санитарной очистки стартует в краевой столице в условиях ограничений.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко.
Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко.
Дмитрий Лямзин

В городской администрации отмечают, что в связи с реализацией комплекса мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции проведение массовых экологических акций в Барнауле планируется провести в более поздний период.

Например, в Ленинском районе Барнаула работы в рамках первого «чистого четверга» планируется ограничить привлечением лишь 128 человек, которые будут рассредоточены по территории и будут выполнять работы по ворошению снега и сбору мусора.

В то же время в мэрии указывают, что с 31 марта предприятие «Автодорстрой» ведет работы по санитарной очистке города с применением специализированной техники.

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