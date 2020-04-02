Коронавирус негативно сказался на очистке Барнаула от мусора

В городской администрации отмечают, что в связи с реализацией комплекса мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции проведение массовых экологических акций в Барнауле планируется провести в более поздний период.
Например, в Ленинском районе Барнаула работы в рамках первого «чистого четверга» планируется ограничить привлечением лишь 128 человек, которые будут рассредоточены по территории и будут выполнять работы по ворошению снега и сбору мусора.
В то же время в мэрии указывают, что с 31 марта предприятие «Автодорстрой» ведет работы по санитарной очистке города с применением специализированной техники.