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Коронавирус отступает, заявили алтайские власти

Почти все жители Алтайского края вышли с дистанционки, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Это знак того, что эпидобстановка становится лучше.

Работа в офисе.
Работа в офисе.
pixabay.com

На удаленке остается около одной тысячи человек, что в 26−27 раз меньше, чем год назад.

В основном дистанционный характер работы сохраняется у работников финансовых, страховых организаций, а также компаний, занимающихся транспортировкой и хранением.

«Эта цифра уже на протяжении нескольких месяцев остается неизменной», — сообщила начальник краевого управления по труду Надежда Капура.

Массовый переход на дистанционную работу отмечался в прошлом году в пиковые периоды пандемии коронавируса.

Возвращение работников в офлайн — подтверждение улучшения эпидобстановки в нашем регионе, отмечают в управлении.

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