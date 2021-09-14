Коронавирус отступает, заявили алтайские власти

На удаленке остается около одной тысячи человек, что в 26−27 раз меньше, чем год назад.
В основном дистанционный характер работы сохраняется у работников финансовых, страховых организаций, а также компаний, занимающихся транспортировкой и хранением.
«Эта цифра уже на протяжении нескольких месяцев остается неизменной», — сообщила начальник краевого управления по труду Надежда Капура.
Массовый переход на дистанционную работу отмечался в прошлом году в пиковые периоды пандемии коронавируса.
Возвращение работников в офлайн — подтверждение улучшения эпидобстановки в нашем регионе, отмечают в управлении.