Коронавирус постепенно покидает Алтайский край

В Алтайском крае, по данным на 1 марта, зарегистрировали 2 476 случаев заболевания коронавирусом и 23 смерти, сообщает региональный оперштаб.

В крае за сутки зафиксировали 2 476 случаев заражения ковидом. Напомним, максимум инфицирования в новой волне пришелся на 14 февраля — 4 817 человек, после этого коронавирус «отступает».

Всего в крае инфицированных — 237 117 (в том числе 34 457 детей). Выздоровели — 204 986 пациентов, из них за прошедшие сутки — 4 957.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 618 человек.

«Кроме этого, 257 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 121 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 150 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Пенсионер. Коронавирус. ССО.

«Развернуто 3550 коек, к кислороду имеют подключение 3039, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 675», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 535, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 192.

За весь период наблюдений скончались 9 440 человек с ковидом: из них 23 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 968 человек (по иным причинам — 1 472).

По данным на 1 марта: прививается 1 349 400 человек (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет): получили первую вакцину — 54 308, полностью вакцинированы — 1 206 780, повторно вакцинировались — 88 312.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае отменили QR-коды и изоляцию, но масочный режим пока еще действует.