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Коронавирус постепенно покидает Алтайский край

В Алтайском крае, по данным на 1 марта, зарегистрировали 2 476 случаев заболевания коронавирусом и 23 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

В крае за сутки зафиксировали 2 476 случаев заражения ковидом. Напомним, максимум инфицирования в новой волне пришелся на 14 февраля — 4 817 человек, после этого коронавирус «отступает».

Всего в крае инфицированных — 237 117 (в том числе 34 457 детей). Выздоровели — 204 986 пациентов, из них за прошедшие сутки — 4 957.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 618 человек.

«Кроме этого, 257 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 121 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 150 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Пенсионер. Коронавирус.
Пенсионер. Коронавирус.
ССО.

«Развернуто 3550 коек, к кислороду имеют подключение 3039, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 675», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 535, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 192.

За весь период наблюдений скончались 9 440 человек с ковидом: из них 23 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 968 человек (по иным причинам — 1 472).

По данным на 1 марта: прививается 1 349 400 человек (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет): получили первую вакцину — 54 308, полностью вакцинированы — 1 206 780, повторно вакцинировались — 88 312.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае отменили QR-коды и изоляцию, но масочный режим пока еще действует.

Новые случаи:

Барнаул — 844, Алейск — 16, Алейский район — 18, Алтайский район — 21, Баевский район — 30, Белокуриха — 16, Бийск — 87, Бийский район — 35, Благовещенский район — 33, Быстроистокский район — 19, Волчихинский район — 28, Егорьевский район — 19, Ельцовский район — 10, Завьяловский район — 30, Залесовский район — 13, Заринск — 55, Заринский район — 17, Змеиногорский район — 20, Зональный район — 41, Калманский район — 16, Камень-на-Оби — 92, Каменский район — 48, Ключевский район — 1, Косихинский район — 9, Красногорский район — 41, Краснощековский район -8, Крутихинский район — 17, Кулундинский район — 44, Курьинский район — 7, Кытмановский район — 2, Локтевский район — 22, Мамонтовский район — 14, Михайловский район — 15, Немецкий национальный район — 25, Новоалтайск — 61, Павловский район — 21, Панкрушихинский район — 4, Первомайский район — 35, Петропавловский район — 27, Поспелихинский район -5, Ребрихинский район — 53, Родинский район — 50, Романовский район — 33, Рубцовск — 63, Рубцовский район — 9, Славгород — 54, Смоленский район — 15, Советский район — 26, Солонешенский район — 23, Солтонский район — 15, Табунский район — 20, Тальменский район — 33, Тогульский район — 29, Топчихинский район — 25, Третьяковский район — 1, Троицкий район — 41, Тюменцевский район — 3, Угловский район — 15, Усть-Пристанский район — 2, Хабарский район — 19, Целинный район — 30, Чарышский район — 1, Шелаболихинский район — 4, Шипуновский район — 46.

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