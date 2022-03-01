На Алтае отменили QR-коды и изоляцию, но масочный режим пока еще действует

В Алтайском крае 1 марта сняли целый ряд антиковидных ограничений, в том числе требование о предъявлении QR-кодов, сообщает правительство региона.

Ранее сообщили, что в крае планируют существенно смягчить ковидные ограничения.

«Глава региона подписал новый указ, в котором исключается требование о предъявлении документов, подтверждающих прохождение вакцинации, в том числе QR-кодов. Отменяется норма об изоляции граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию. Сняты ограничения по предельной заполняемости театров, кинотеатров, концертных организаций, клубов, спортивных объектов, цирков», — отметили в правительстве.

Решение принято на фоне заметного улучшения эпидобстановки в регионе: в поликлиниках снижается число обращений, перестало увеличиваться количество вызовов скорой помощи.

В ближайшие дни региональный минздрав планирует уменьшить общий коечный фонд в ковидных госпиталях.

Масочный режим. barnaul.org

Остаются в силе отдельные меры профилактики распространения коронавируса.

«Сохраняются требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. Сохранен запрет на проведение массовых, публичных, в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий (за исключением мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, в концертных залах, учреждениях клубного типа, иных досуговых организациях, спортивных объектах, где выполняются методические рекомендации Роспотребнадзора для конкретных видов деятельности). Организации и индивидуальные предприниматели по-прежнему обязаны выявлять лиц с признаками инфекционных заболеваний, проводить дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей, обеспечивать запас дезинфицирующих средств», — уточнили в сообщении.

Новый указ рекомендует работодателям предоставлять привившимся от коронавируса работникам два дня отдыха с сохранением заработной платы.