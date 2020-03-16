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Жизнь

Коронавирус пробрался в Алтайский край через WhatsApp

В чатах WhatsApp жители Алтайского края начали пересылать друг другу голосовое сообщение, где женщина говорит о проникновении коронавирусной инфекции в регион. Об этом сообщил Telegram-канал «ПолитАлтай».

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Сообщение распространяют в Залесовском районе. Якобы одна из местных жителей узнала о том, что информацию о коронавирусе в регионе скрывают и в крае уже есть заболевшие. На самом деле это фейк.

Глава района Александр Пластеев в Instagram опубликовал несколько постов о коронавирусе. в одном из них он расписал правила профилактике, в другом лично обратился к жителям с просьбой не верить фейкам.

«Остальным главам есть чем поучиться в плане реагирования на неправдивую информацию. Потому что есть вероятность, что сообщения рассылались веерно и не только в Залесовском районе», — пишет автор «ПолитАлтая».

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