Коронавирус пробрался в Алтайский край через WhatsApp

Сообщение распространяют в Залесовском районе. Якобы одна из местных жителей узнала о том, что информацию о коронавирусе в регионе скрывают и в крае уже есть заболевшие. На самом деле это фейк.
Глава района Александр Пластеев в Instagram опубликовал несколько постов о коронавирусе. в одном из них он расписал правила профилактике, в другом лично обратился к жителям с просьбой не верить фейкам.
«Остальным главам есть чем поучиться в плане реагирования на неправдивую информацию. Потому что есть вероятность, что сообщения рассылались веерно и не только в Залесовском районе», — пишет автор «ПолитАлтая».