Коронавирус пробрался в Алтайский край через WhatsApp

В чатах WhatsApp жители Алтайского края начали пересылать друг другу голосовое сообщение, где женщина говорит о проникновении коронавирусной инфекции в регион. Об этом сообщил Telegram-канал «ПолитАлтай».

Сообщение распространяют в Залесовском районе. Якобы одна из местных жителей узнала о том, что информацию о коронавирусе в регионе скрывают и в крае уже есть заболевшие. На самом деле это фейк.

Глава района Александр Пластеев в Instagram опубликовал несколько постов о коронавирусе. в одном из них он расписал правила профилактике, в другом лично обратился к жителям с просьбой не верить фейкам.