Коронавирус пробрался в правительство Алтайского края

В правительстве Алтайского края выявили двух человек, у которых подтвердился коронавирус. Об этом сообщил Telegram-канал «Ленина, 59».

Инфекцию обнаружили у сотрудников краевого автономного учреждения «Алтайский центр финансовых исследований». Они работали с документами в министерстве финансов края.

Коронавирус выявили 8 и 9 июня. Оба сотрудника находятся на амбулаторном лечении и наблюдении в поликлиниках по месту жительства.

Роспотребнадзор определил круг контактных лиц. Это 21 человек из числа сотрудников учреждения и минфина. Все они получили постановление о самоизоляции и выполняют предписания, говорится в сообщении.

«На 8−10 день контактные лица пройдут лабораторное обследование. В ряде помещений здания правительства проведена дезинфекция. Режим работы здания краевого правительства остался прежним», — сообщает источник.

Общее число заболевших в крае на 10 июня составляет 2524 человека. За весь период борьбы с пандемией в крае скончались 33 человека.