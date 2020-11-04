Коронавирус установил рекорд в России к Дню народного единства

Данные обнародовал федеральный оперштаб. Всего за сутки в стране заразились коронавирусом 19 768 человек. Общее число инфицированных теперь составляет 1,7 млн человек.
Наибольший прирост дает Москва. За сутки в столице заразились ковидом 5826 человек, а умерли за день 68 пациентов, что является печальным рекордом.
Всего с начала эпидемии в Москве от коронавируса скончались 7004 заболевших.
Алтайский край входит в ТОП-16 регионов России по распространению заболевания. За прошедшие сутки в крае заразились «короной» 221 человек, умерли 12 инфицированных.