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Жизнь

Коронавирус установил рекорд в России к Дню народного единства

В России за прошедшие сутки впервые выявлено более 19 тыс. инфицированных коронавирусом, скончались 389 человек. Таких масштабов распространения COVID-19 в стране еще не было.

Коронавирус. Медицина.
Коронавирус. Медицина.
CC0

Данные обнародовал федеральный оперштаб. Всего за сутки в стране заразились коронавирусом 19 768 человек. Общее число инфицированных теперь составляет 1,7 млн человек.

Наибольший прирост дает Москва. За сутки в столице заразились ковидом 5826 человек, а умерли за день 68 пациентов, что является печальным рекордом.

Всего с начала эпидемии в Москве от коронавируса скончались 7004 заболевших.

Алтайский край входит в ТОП-16 регионов России по распространению заболевания. За прошедшие сутки в крае заразились «короной» 221 человек, умерли 12 инфицированных.

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