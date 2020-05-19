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Жизнь

Коронавирус в чистую от заразы Белокуриху могли завести из Новосибирска

Как стало известно altapress.ru, первым заразившемся COVID-19 в Белокурихе стала 68-летняя пенсионерка. Вирус она могла подхватить от родственников, которые приезжали к ней из Новосибирска. Местные власти не подтверждают, но и не опровергают данную версию.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии.
Что происходит в Белокурихе в период пандемии.
Анна Зайкова

Женщина проживала в многоквартирном доме на первом этаже. По словам мэра Белокурихи Константина Базарова, как только положительный статус ее анализа был подтвержден, подъезд дома тут же обработали дезинфицирующими средствами.

Работы в целях профилактики провели дважды.

Как и положено, работники Роспотребнадзора установили круг контактных лиц, у которых также были взяты пробы. Результаты будут известны, скорее всего, 20 мая.

Известно, что пожилая женщина находилась на пенсии и не работала. Сейчас она проходит лечение в 5-й городской больнице Барнаула.

Власти Белокурихи призывают жителей не посещать места массового скопления людей, соблюдать масочный режим, надевать перчатки при посещении магазинов, аптек, магазинов.

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