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13 июня 30°C
Коронавирус
Жизнь

Коронавирусная динамика в Алтайском крае остается стабильной, заболели уже более 2700 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано еще 67 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Последние несколько дней статистика по заболевшим держится в диапазоне 65−70 человек, что говорит о стабилизации ситуации.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Новые случаи зарегистрированы в Барнаул (30 человек), Новоалтайске и Рубцовске (по 5), Первомайскои районе (4), Косихинском, Кулундинском, Курьинском, Павловском, Благовещенском районах и Алейске (по 2), в Камне-на-Оби, Бурлинском, Залесовском, Ключевском, Калманском, Ребрихинском, Смоленском, Тальменском, Топчихинском, Тогульском, Угловском районах (по 1).

За весь период наблюдений пандемии инфицированы 2726 человек, выздоровели — 1470.

Также за прошедшие сутки зарегистрировано еще два 2 смертельных случая, один из которых от короновируса и один отнесен к иным причинам.

За весь период в Алтайском крае скончались — 39 взрослых, в том числе 21 случай — от COVID-19, еще 16 случаев — иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.

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