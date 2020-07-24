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Жизнь

Коронавирусные пациенты в Алтайском крае курят и пьют антисептик. Врачи негодуют

Главный врач Рубцовской ЦРБ Людмила Кравцова поделилась вопиющими историями, которые периодически происходят в будни медиков, работающих с коронавирусными пациентами.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

На второй смене ковидного госпиталя в первую ночь появилось много сложностей, рассказывает главврач. Все поступившие пациенты оказались курящими и тут же выставили множество условий.

«О запрете курения, как в других госпиталях, и речи идти не могло. Сотрудники оборудовали дополнительные шлюзы, места для курения. В течение всего периода некоторые больные пытались „построить“ медперсонал», — цитирует медика газета «Местное время».

Были и более вопиющие случаи. Например, некоторые больные попробовали выпить дезинфицирующий раствор для обработки рук. Жидкость делается на основе изопропилового спирта, смертельно опасного для человека.

«Пациентов предупреждают об этом. Но кое-кто решил попробовать выпить. Результат плачевный. У некоторых состояние было между жизнью и смертью. Реанимационные мероприятия пришлось проводить здесь же, в госпитале, силами его опытнейших сотрудников», — добавила Людмила Кравцова.

Другие пациенты пытались убегать, открывали окна и выводили из строя оборудование.

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