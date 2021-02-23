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Жизнь

Короткая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с нулевой температуры

В среду, 24 февраля, рабочая неделя в Алтайском крае начнется с метелей и температуры воздуха около нуля, говорится в прогнозе Алтайского ЦГМС.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

На большей части территории края днем прогнозируется снег, в отдельных районах метели. Утром местами будет изморозь, в конце дня по югу гололедные явления, налипание мокрого снега.

Температура ночью ожидается −10… −15 градусов, местами по северу −18… −23 градусов.

Днем термометры покажут 0… -5 градусов, местами по югу +1… +6 градусов.

Ветер восточный, 4−9 м/с, местами порывы до 19 м/с.

В Барнауле ночью будет −19… −21 градус, днем температура составит −2… −4 градуса, пойдет снег. Ветер восточный, 4−9 м/с.

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