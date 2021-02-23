Короткая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с нулевой температуры

На большей части территории края днем прогнозируется снег, в отдельных районах метели. Утром местами будет изморозь, в конце дня по югу гололедные явления, налипание мокрого снега.
Температура ночью ожидается −10… −15 градусов, местами по северу −18… −23 градусов.
Днем термометры покажут 0… -5 градусов, местами по югу +1… +6 градусов.
Ветер восточный, 4−9 м/с, местами порывы до 19 м/с.
В Барнауле ночью будет −19… −21 градус, днем температура составит −2… −4 градуса, пойдет снег. Ветер восточный, 4−9 м/с.