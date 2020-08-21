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Жизнь

Корова выплыла «кролем» на пляжный берег и ошарашила отдыхающих

Посетители пляжа в ирландском Банбеге оторопели, увидев, как корова выплыла из моря прямо на берег.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Вероятно, корова находилась на берегу расположенного поблизости острова, когда начался прилив. После того, как уровень воды снизился, она решила вернуться на материк.

Находившиеся на пляже люди были сильно удивлены, когда увидели выходящую из моря корову, пишет Lenta.ru. Буренка испугалась людей и убежала в направлении пастбища.

Дерзкий побег

Известен случай, когда в Польше корова, которую пытались отвезти на скотобойню, совершила дерзкий побег и уплыла на остров.

Спустя неделю бесплодных попыток вернуть корову с острова фермер согласился кормить животное, чтобы оно оставалось в живых. Усыплять буйную скотину фермер отказался, боясь потерять выручку от ее продажи.

К беглянке пыталась на лодке подобраться пожарная команда. Но корова вновь махнула в воду и переплыла на соседний полуостров, преодолев около 50 метров, пишет «Моя планета». Пожарные рассказали, что животное было очень напугано и не подпускало к себе людей.

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