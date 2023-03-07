Коровы прогулялись по городу и зашли в мотосалон в Бийске

Двух коров заметили гуляющими по микрорайону Зеленый клин в Бийске. Об этом сообщает «Бийск 22».

«На Зеленке все спокойно, коровы гуляют», — смеется автор видео.

Две коровы, черно-белая и буро-белая решили прогуляться по Зеленому клину. Они пощипали траву во дворах жилых домов и немного покрасовались перед детьми, которые сразу окружили их.

Затем, устав от внимания, буренки заглянули в мотосалон. Жители шутят, что они пришли купить экипировку. Но в магазин их не пустили.

Как коровы оказались в центре микрорайона — неизвестно.

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