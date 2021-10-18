«Коровка» и «Рафаэлло». Как самому приготовить нежные конфеты, которые будут таять во рту

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«Из сухого молока»

Ингредиенты

Сухое молоко — 250 мл;

Сахар — 300−350 г;

Сливочное масло — 100 г;

Вода — 100 мл;

Какао-порошок — 2−3 столовых ложки;

Кардамон — щепотка.

Кастрюля , плита. СС0

Приготовление

Приготовьте сироп. В сотейник влейте воду и растворите в ней сахар на огне. Доведите жидкость до кипения и дополнительно подержите ее на плите 7−10 минут до загустения.

Снимите сироп с огня, добавьте в него сливочное масло и перемешайте до однородности. Порциями всыпьте в посуду сухое молоко и для аромата добавьте кардамон. Сформируйте из густого молочного сиропа конфеты и уберите их в холодильник на 30 минут.