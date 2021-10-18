«Коровка» и «Рафаэлло». Как самому приготовить нежные конфеты, которые будут таять во рту

Ингредиенты
- Молоко — 200 мл;
- Сахарная пудра — 200 г;
- Сливочное масло — 30 г;
- Мед — 2 столовых ложки;
- Растительное масло — 1 столовая ложка.
Приготовление
Влейте молоко в кастрюлю. Сюда же добавьте масло, сахарную пудру и мед. Поставьте сладкую массу на огонь и на медленном огне нагревайте ее 30 минут, помешивая. «Тесто» для конфет должно стать густым, немного тугим и приобрести карамельный цвет. Его, готовое, переложите в смазанные растительным маслом формочки для льда. Отправьте лакомство в морозильник остывать.
Ингредиенты
- Молоко — 250 мл;
- Сахар — 350 г;
- Сливочное масло — 50 г;
- Лимонная кислота — 0,5 чайной ложки.
Приготовление
Вылейте молоко в сотейник с толстым дном и отправьте на плиту. Доведите жидкость до кипения и всыпьте в нее сахар. Тщательно перемешайте и повторно доведите до кипения. Добавьте в молоко сливочное масло и растапливайте его 5 минут. Дальше вмешайте в массу лимонную кислоту и дождитесь загустения. Идеальная основа для конфет — темная и слегка тягучая. Ее нужно разложить по силиконовым формочкам и отправить в холодильник на несколько часов. Готово!
Ингредиенты
- Кокосовая стружка — 90 г;
- Сгущенное молоко — 100 г;
- Сливочное масло — 15 г;
- Ванильный сахар — 0,25 чайно ложки;
- Арахис — 20 г;
- Кондитерская присыпка — по вкусу.
Приготовление
Вылейте сгущенное молоко в миску и добавьте к нему 80 г кокосовой стружки. Соедините массу с растопленным сливочным маслом и ванильным сахаром. Хорошо перемешайте ингредиенты. Скатайте из «коксовой сгущенки» шарики, помещая внутрь каждого по одному ореху. Тщательно обваляйте конфеты в оставшейся кокосовой стружке и отправьте их в холодильник на пару часов. Приятного аппетита!
Ингредиенты
- Сухое молоко — 250 мл;
- Сахар — 300−350 г;
- Сливочное масло — 100 г;
- Вода — 100 мл;
- Какао-порошок — 2−3 столовых ложки;
- Кардамон — щепотка.
Приготовление
Приготовьте сироп. В сотейник влейте воду и растворите в ней сахар на огне. Доведите жидкость до кипения и дополнительно подержите ее на плите 7−10 минут до загустения.
Снимите сироп с огня, добавьте в него сливочное масло и перемешайте до однородности. Порциями всыпьте в посуду сухое молоко и для аромата добавьте кардамон. Сформируйте из густого молочного сиропа конфеты и уберите их в холодильник на 30 минут.