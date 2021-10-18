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Жизнь

«Коровка» и «Рафаэлло». Как самому приготовить нежные конфеты, которые будут таять во рту

18 сентября — Всемирный день конфет. Этот необычный праздник можно отметить самодельными домашними сладостями. Их самые интересные рецепты — в подборке altapress.ru.

Шоколад. Конфеты.
Шоколад. Конфеты.
СС0
1
«Молочные»

Ингредиенты

  • Молоко — 200 мл;
  • Сахарная пудра — 200 г;
  • Сливочное масло — 30 г;
  • Мед — 2 столовых ложки;
  • Растительное масло — 1 столовая ложка.
Молоко.
Молоко.
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Приготовление

Влейте молоко в кастрюлю. Сюда же добавьте масло, сахарную пудру и мед. Поставьте сладкую массу на огонь и на медленном огне нагревайте ее 30 минут, помешивая. «Тесто» для конфет должно стать густым, немного тугим и приобрести карамельный цвет. Его, готовое, переложите в смазанные растительным маслом формочки для льда. Отправьте лакомство в морозильник остывать.

2
«Коровка»

Ингредиенты

  • Молоко — 250 мл;
  • Сахар — 350 г;
  • Сливочное масло — 50 г;
  • Лимонная кислота — 0,5 чайной ложки.
Сливочное масло.
Сливочное масло.
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Приготовление

Вылейте молоко в сотейник с толстым дном и отправьте на плиту. Доведите жидкость до кипения и всыпьте в нее сахар. Тщательно перемешайте и повторно доведите до кипения. Добавьте в молоко сливочное масло и растапливайте его 5 минут. Дальше вмешайте в массу лимонную кислоту и дождитесь загустения. Идеальная основа для конфет — темная и слегка тягучая. Ее нужно разложить по силиконовым формочкам и отправить в холодильник на несколько часов. Готово!

3
«Рафаэлло»

Ингредиенты

  • Кокосовая стружка — 90 г;
  • Сгущенное молоко — 100 г;
  • Сливочное масло — 15 г;
  • Ванильный сахар — 0,25 чайно ложки;
  • Арахис — 20 г;
  • Кондитерская присыпка — по вкусу.
Арахис.
Арахис.
открытые источники в интернете

Приготовление

Вылейте сгущенное молоко в миску и добавьте к нему 80 г кокосовой стружки. Соедините массу с растопленным сливочным маслом и ванильным сахаром. Хорошо перемешайте ингредиенты. Скатайте из «коксовой сгущенки» шарики, помещая внутрь каждого по одному ореху. Тщательно обваляйте конфеты в оставшейся кокосовой стружке и отправьте их в холодильник на пару часов. Приятного аппетита!

4
«Из сухого молока»

Ингредиенты

  • Сухое молоко — 250 мл;
  • Сахар — 300−350 г;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • Вода — 100 мл;
  • Какао-порошок — 2−3 столовых ложки;
  • Кардамон — щепотка.
Кастрюля, плита.
Кастрюля, плита.
СС0

Приготовление

Приготовьте сироп. В сотейник влейте воду и растворите в ней сахар на огне. Доведите жидкость до кипения и дополнительно подержите ее на плите 7−10 минут до загустения.

Снимите сироп с огня, добавьте в него сливочное масло и перемешайте до однородности. Порциями всыпьте в посуду сухое молоко и для аромата добавьте кардамон. Сформируйте из густого молочного сиропа конфеты и уберите их в холодильник на 30 минут.

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