16 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Корпус интерната для людей с инвалидностью за 636 млн рублей появится в Барнауле

Корпус Центрального дома-интерната для людей с инвалидностью и пожилых людей построят в Барнауле к 2025 году.

Проект будущего корпуса Центрального дома-интерната для пожилых людей и инвалидов.
Проект будущего корпуса Центрального дома-интерната для пожилых людей и инвалидов.
t.me/tomenko_22

В корпусе сделают двухместные комнаты, оборудованные всем необходимым для ухода за людьми старшего поколения и инвалидами, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Помимо жилых комнат, в здании разместят помещения для отдыха, занятий творчеством, фитооранжерею и зрительный зал, где можно будет проводить мероприятия.

Корпус планируют открыть в 2025 году. Расходы составили 636,5 млн рублей.

На сайте министерства соцзащиты края сообщают, что сейчас у интерната два корпуса, в которых можно разместить 241 пациента. Новый корпус позволит размешать в интернате 321 человека.

Ранее пандус для инвалидов «смертельно» покорежило из-за ДТП в центре Барнаула.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость