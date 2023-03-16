Корпус интерната для людей с инвалидностью за 636 млн рублей появится в Барнауле

В корпусе сделают двухместные комнаты, оборудованные всем необходимым для ухода за людьми старшего поколения и инвалидами, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
Помимо жилых комнат, в здании разместят помещения для отдыха, занятий творчеством, фитооранжерею и зрительный зал, где можно будет проводить мероприятия.
Корпус планируют открыть в 2025 году. Расходы составили 636,5 млн рублей.
На сайте министерства соцзащиты края сообщают, что сейчас у интерната два корпуса, в которых можно разместить 241 пациента. Новый корпус позволит размешать в интернате 321 человека.
Ранее пандус для инвалидов «смертельно» покорежило из-за ДТП в центре Барнаула.