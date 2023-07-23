Корреспондент altapress.ru поучаствовал в первом алтайском SUP фесте в Бийске

Корреспондент altapress.ru принял участие в “Алтай SUP фесте” – массовом костюмированном сплаве по реке Бие на сапбордах, прошедшем 22 июля в Бийске. Без сюрпризов не обошлось.

“Алтай SUP фест” собрал 89 участников, весьма творчески подошедших к выбору костюмов и даже плавсредств. Помимо простых сапбордов, на реку вышли парусные, а также каяки и даже надувная ладья, управляемая экипажем в костюмах богатырей.



Примерно на полпути на реке разыгрался шторм – сильнейший встречный ветер не давал плыть даже по течению, а мощный ливень моментально промочил всех до нитки. Несмотря на это, сплав был успешно завершен.



Подробностями первого алтайского сапфеста, который имеет все шансы стать ежегодным мероприятием, поделится непосредственный участник заплыва Максим Стрелковский в завтрашнем фоторепортаже.

Ранее стало известно, что на Алтае пройдут олимпийские соревнования по гребному слалому.