Поездка на туристический форум в Монголию у нас сложилась довольно неожиданно. Приглашение я нашел на редакционной почте в папке «спам», поднял, отряхнул и списался с организатором. Подвох заключался в том, что принимающая сторона обеспечивала питание и проживание, проезд же надо было оплатить самостоятельно. Нас это, естественно, не остановило, а перед самым выездом оказалось, что часть дороги все-таки оплачивают, поэтому добраться нам остается лишь до Улан-Удэ. Чем мы вдвоем с коллегой и занялись.

В тумане

Отрезок Барнаул-Новосибирск пролетел обыденно и даже скучновато, поскольку был ранее уже пройден бессчетное количество раз. Ехали на согласованных электричках.

Поезд до Иркутска оказался невероятно комфортным — в нем был даже душ. Это был рейс из столицы: Москва-Чита. Дорога же, тем временем, становилась все интереснее, поскольку дальше Кузбасса ни я, ни моя коллега ранее не забирались.

Красноярск разочаровал. Погулять там удалось всего час — по сути мы просто обошли ближайшие окрестности вокзала.

Лес. Туман СС0

Впечатления кратко: архитектура типично сибирская, с вкраплениями довольно элитных ЖК. Несколько повеселили названия — неподалеку от вокзала обнаружилась Красная площадь, а один из автобусов ехал до экопарка «Гремучая грива».

Справедливости ради, следует сказать, что многого мы просто не увидели из-за висящей в воздухе морозной дымки. Дымка и туманы, кстати, так и будут преследовать нас во всех городах до самого Улан-Удэ.

Хаос и нерпы

В Иркутске мы провели целый день — с восьми утра до восьми вечера. Первое, что бросилось в глаза — абсолютно хаотичное дорожное движение. Узкие дороги забиты припаркованными машинами, поэтому все едут по трамвайным рельсам вперемешку, собственно, с трамваями.

Архитектура тоже типовая — абсолютно ничем не отличается от Барнаула или Томска. Такие же «петербуржские» улочки, перемежающиеся группами деревянных двухэтажек с резными наличниками.

За внешним видом таких домов явно следят — они блестят свежей краской и выглядят как новенькие.

Видели мы это из окна трамвая по пути к Центральному рынку, от которого отправлялись автобусы на Байкал — в Листвянку. Ведет туда Байкальский тракт, пролегающий вдоль Ангары.

Около часа занял у нас путь до Байкальского музея СО РАН, где, помимо всякой малоинтересной ерунды вроде макетов озера, каким оно якобы было сколько-то миллионов лет назад, обнаружилось настоящее сокровище — живые нерпы.

Нерпы. Максим Стрелковский Нерпы. Максим Стрелковский Нерпы. Максим Стрелковский Нерпы. Максим Стрелковский Нерпы. Максим Стрелковский Нерпы. Максим Стрелковский Нерпы. Максим Стрелковский Нерпы. Максим Стрелковский Нерпы. Максим Стрелковский Нерпы. Максим Стрелковский

Вообще, где-то в тех же местах есть и нерпинарий, в котором ластоногие устраивают целое шоу на потеху публике. Однако тамошнее руководство придумало не работать по понедельникам, поэтому увидеть нерп мы и не надеялись, ибо приехали в угадайте с одного раза какой день недели.

Байкальский музей эту чудовищную несправедливость купировал, даровав нам зрелище двух очаровательных мохнатых шаров, выписывающих залихватские кульбиты в толще прозрачной воды.

Целая русская деревня

Сам Байкал, вернее, та его часть, которая предстала перед нашим взором, оказался замерзшим лишь частично. То же касается и Ангары — где-то она абсолютно чиста ото льда, где-то полностью им скована, а, например, при проезде моста через Ангару в самом Иркутске реки и вовсе не было видно из-за поднимавшегося от нее густого облака пара.

Тальцы. Максим Стрелковский Тальцы. Максим Стрелковский Тальцы. Максим Стрелковский Тальцы. Максим Стрелковский Тальцы. Максим Стрелковский Тальцы. Максим Стрелковский Тальцы. Максим Стрелковский Тальцы. Максим Стрелковский Тальцы. Максим Стрелковский Тальцы. Максим Стрелковский Тальцы. Максим Стрелковский Тальцы. Максим Стрелковский Тальцы. Максим Стрелковский

На обратном пути мы заехали в этнографический парк Тальцы, где реконструирована целая русская деревня — с каскадом мельниц, острогом, православным храмом, домами волостного старшины, фельдшера и др. Также там есть чумы, кладбища древних эвенков и бурятские юрты.

Пара часов пролетели как пять минут — мы не успели обойти и четверти парка. Главный вывод из посещения: сюда нужно ехать отдельно и на целый день. И желательно летом.

Бабра обнял

Вернувшись в Иркутск, мы не мудрствуя лукаво отправились стандартным туристическим маршрутом — в 130-й квартал. Это туристическая локация, наподобие нашей Мало-Тобольской, где сосредоточены кафе, сувенирные лавки и т.п.

Изюминка квартала заключается в том, что располагаются эти заведения в тех самых двухэтажных деревянных домах с резными наличниками, хорошо знакомых всем жителям Сибири. И эти дома здесь появились не с нуля — их свозили со всего города.

Иркутск. Максим Стрелковский Иркутск. Максим Стрелковский Иркутск. Максим Стрелковский Иркутск. Максим Стрелковский Иркутск. Максим Стрелковский Иркутск. Максим Стрелковский Иркутск. Максим Стрелковский Иркутск. Максим Стрелковский Иркутск. Максим Стрелковский Иркутск. Максим Стрелковский Иркутск. Максим Стрелковский

Этот квартал — не просто камешек, а настоящий метеоритный дождь в огород любителей сносить купеческие особняки ради строительства всяких уродливых модерновых зданий, вроде прокуратуры на пр. Социалистическом.

Такое однажды случилось в одном сибирском городе, не будем показывать на него пальцем. А ведь особняк можно было просто увезти в другое место. Как выяснилось.

На входе в 130-й квартал установлена статуя мифического животного — бабра — ставшего символом Иркутска. Пофотографировавшись возле нее, мы отправились дальше — в Улан-Удэ. Но о том, что мы там увидели, расскажем уже в следующем материале.