В тумане
Отрезок Барнаул-Новосибирск пролетел обыденно и даже скучновато, поскольку был ранее уже пройден бессчетное количество раз. Ехали на согласованных электричках.
Поезд до Иркутска оказался невероятно комфортным — в нем был даже душ. Это был рейс из столицы: Москва-Чита. Дорога же, тем временем, становилась все интереснее, поскольку дальше Кузбасса ни я, ни моя коллега ранее не забирались.
Красноярск разочаровал. Погулять там удалось всего час — по сути мы просто обошли ближайшие окрестности вокзала.
Впечатления кратко: архитектура типично сибирская, с вкраплениями довольно элитных ЖК. Несколько повеселили названия — неподалеку от вокзала обнаружилась Красная площадь, а один из автобусов ехал до экопарка «Гремучая грива».
Справедливости ради, следует сказать, что многого мы просто не увидели из-за висящей в воздухе морозной дымки. Дымка и туманы, кстати, так и будут преследовать нас во всех городах до самого Улан-Удэ.
Хаос и нерпы
В Иркутске мы провели целый день — с восьми утра до восьми вечера. Первое, что бросилось в глаза — абсолютно хаотичное дорожное движение. Узкие дороги забиты припаркованными машинами, поэтому все едут по трамвайным рельсам вперемешку, собственно, с трамваями.
Архитектура тоже типовая — абсолютно ничем не отличается от Барнаула или Томска. Такие же «петербуржские» улочки, перемежающиеся группами деревянных двухэтажек с резными наличниками.
За внешним видом таких домов явно следят — они блестят свежей краской и выглядят как новенькие.
Видели мы это из окна трамвая по пути к Центральному рынку, от которого отправлялись автобусы на Байкал — в Листвянку. Ведет туда Байкальский тракт, пролегающий вдоль Ангары.
Около часа занял у нас путь до Байкальского музея СО РАН, где, помимо всякой малоинтересной ерунды вроде макетов озера, каким оно якобы было сколько-то миллионов лет назад, обнаружилось настоящее сокровище — живые нерпы.
Вообще, где-то в тех же местах есть и нерпинарий, в котором ластоногие устраивают целое шоу на потеху публике. Однако тамошнее руководство придумало не работать по понедельникам, поэтому увидеть нерп мы и не надеялись, ибо приехали в угадайте с одного раза какой день недели.
Байкальский музей эту чудовищную несправедливость купировал, даровав нам зрелище двух очаровательных мохнатых шаров, выписывающих залихватские кульбиты в толще прозрачной воды.
Целая русская деревня
Сам Байкал, вернее, та его часть, которая предстала перед нашим взором, оказался замерзшим лишь частично. То же касается и Ангары — где-то она абсолютно чиста ото льда, где-то полностью им скована, а, например, при проезде моста через Ангару в самом Иркутске реки и вовсе не было видно из-за поднимавшегося от нее густого облака пара.
На обратном пути мы заехали в этнографический парк Тальцы, где реконструирована целая русская деревня — с каскадом мельниц, острогом, православным храмом, домами волостного старшины, фельдшера и др. Также там есть чумы, кладбища древних эвенков и бурятские юрты.
Пара часов пролетели как пять минут — мы не успели обойти и четверти парка. Главный вывод из посещения: сюда нужно ехать отдельно и на целый день. И желательно летом.
Бабра обнял
Вернувшись в Иркутск, мы не мудрствуя лукаво отправились стандартным туристическим маршрутом — в 130-й квартал. Это туристическая локация, наподобие нашей Мало-Тобольской, где сосредоточены кафе, сувенирные лавки и т.п.
Изюминка квартала заключается в том, что располагаются эти заведения в тех самых двухэтажных деревянных домах с резными наличниками, хорошо знакомых всем жителям Сибири. И эти дома здесь появились не с нуля — их свозили со всего города.
Этот квартал — не просто камешек, а настоящий метеоритный дождь в огород любителей сносить купеческие особняки ради строительства всяких уродливых модерновых зданий, вроде прокуратуры на пр. Социалистическом.
Такое однажды случилось в одном сибирском городе, не будем показывать на него пальцем. А ведь особняк можно было просто увезти в другое место. Как выяснилось.
На входе в 130-й квартал установлена статуя мифического животного — бабра — ставшего символом Иркутска. Пофотографировавшись возле нее, мы отправились дальше — в Улан-Удэ. Но о том, что мы там увидели, расскажем уже в следующем материале.