Корреспонденты altapress.ru отправились в Монголию. Часть 4. Юрты и миллиарды звезд

Можно смело утверждать, что большая часть населения Монголии проживает в нескольких городах. Половина — в Улан-Баторе, также есть крупный город Эрдэнет. Тем не менее, за пределами урбанистических агломераций тоже имеется своя атмосфера.

Чин-чин-чингисхан

Во-первых, мы съездили к памятнику Чингисхану — самой высокой конной статуе в мире. Памятник выполнен из металла и явно прошел какую-то обработку. В том смысле, что он, возможно, хромированный или покрыт каким-то другим светлым металлом (на вид — ярко блестящим алюминием), потому что регулярно полировать его не хватит ни сил, ни техники.

В пьедестале статуи устроен музей кочевого быта. В холле стоит гигантский сапог высотой примерно два этажа. Если заглянуть в него сверху, то виднеются разноцветные купюры — видимо, их туда бросают туристы. Это не значит, что сапог набит доверху — емкость там неглубокая и дно начинается не от подошвы.

Также в холле имеется национальный монгольский инструмент морин-хур — это такая скрипка с двумя струнами и головкой грифа в виде конской головы. Морин-хуры в Монголии стараются выставлять везде — в отелях, музеях, ресторанах. А уж в сувенирном магазине от них просто в глазах рябит.

Улан-Батор. Altapress.ru.

Национальный парк

В национальном парке «Горхи-Тэрэлж» мы посещали школу, в которой учат по стандартам Кембриджа, — там мне довелось на морин-хуре поиграть и даже «засветиться» в публикации коллег из «Вестей Бурятии». Из прочего интересного в нацпарке обнаружились причудливые каменные образования. Например, прямо возле дороги есть гигантская каменная черепаха, ростом тоже этажа в два.

В парке также имеется уединенный будийский храм, к которому надо карабкаться высоко в гору, пещеры, где монахи скрывались от преследований (не совсем понял, каких — видимо, со стороны китайских властей в период оккупации), и разнообразные туристические базы. На базах имеются великолепные рестораны, а домиками служат, как несложно догадаться, юрты.

Улан-Батор. Altapress.ru.

Юркнуть в юрту

Честно говоря, юртами в полном смысле слова их назвать довольно сложно — это, скорее, домики, выполненные в виде юрт. В некоторых из них есть водопровод и благоустроенный санузел с душем, пластиковые окна. Некоторые отделаны сайдингом. Печи в таких туристических юртах отсутствуют, обогрев осуществляется теплым полом.

Тем не менее, и в аутентичной юрте нам побывать довелось. В ходе поездки по нацпарку мы съездили в гости к семье кочевника-скотовода. Там стояло сразу две юрты, в одну из которых нас и пригласили. В центре обнаружилась металлиеская печь с длинной трубой и стол, на котором стояло огромное блюдо с бараниной. Как я понял, что там баранина? По украшавшей гору мяса целой голове барана.

Блага цивилизации, впрочем, имелись и здесь — возле юрты стояла спутниковая тарелка, внутри стоял плазменный телевизор, по которому шли монгольские мультики, рядом был вполне современного вида аппарат, который я определил как проигрыватель виниловых пластинок.

Улан-Батор. Altapress.ru.

Степи-степи , горы-горы

Последней интересной загородной локацией в поездке оказалась горнолыжная база. Там катаются на лыжах, сноубордах, имеется подъемник и прочая необходимая инфраструктура. Можно бесплатно покататься на «ватрушках».

Вообще, туроператоры отмечают в Монголии четыре вида природных зон, интересных гостям страны. Это горы с упомянутыми выше лыжными трассами, степи, облюбованные джипперами, берега озер и пустыня Гоби. Впрочем, относительно последней отмечается, что развлечений там практически нет. Посещают ее больше ради атмосферы.

А еще Монголию называют страной пяти миллиардов звезд, имея в виду, что за городом небо ими усеяно настолько густо, что хорошо виден, например, Млечный путь. Такое наблюдается далеко не в каждой стране. Поскольку наша поездка изрядно затянулась, звезды мне увидеть удалось. Уж не знаю, было ли их пять миллиардов, пересчитывать не стал. Но то, что их много — факт.