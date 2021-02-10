До минус 39. Первые февральские морозы ударят по Алтайскому краю

Очередное похолодание ожидается в Алтайском крае в ближайшие сутки. Температуры в ночные часы местами будут достигать -39 градусов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, ночью 11 февраля температура в регионе опустится до −24…−29 градусов, в северных районах до -35. Днем синоптики обещают −22…−27 градусов, в предгорьях −16…−21. Ветер западный, местами порывы до 14 метров в секунду.

12 февраля ночная температура достигнет −29…−34 градусов, а местами по северу 39 градусов мороза. Днем ожидается −22…−27 градусов, в предгорьях до -15.

В ночь на 13 февраля температуры будут колебаться в пределах −26…−31 градусов, местами до -36 градусов. Днем же будет несколько теплее, чем в предыдущие дни —15−20 градусов мороза, по югу местами до -10.

Зима. Дорога. Мороз. Лес. СС0

В эти дни по региону будет преимущественно без осадков, местами по востоку небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица, местами изморозь, туман.

Погода в Барнауле

11 февраля ночные температуры составят −27…−29 градусов, возможен небольшой снег. Днем ожидается −22…−24 градуса.

Ночью 12 февраля столбики термометров опустятся до −29…−36, днем до 22−24 градусов мороза.

13 февраля в Барнауле ожидается 18−20 градусов мороза. Ветер переменный, 2−7 метров в секунду.