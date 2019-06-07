Косая сажень: роботу FEDOR срочно «зауживают» плечи, чтобы тот мог проникнуть на МКС

Российские специалисты вынуждены переделывать плечевой пояс человекоподобного робота FEDOR, которого в августе собираются отправить на Международную космическую станцию (МКС), сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«FEDOR готовится к полету на корабле „Союз МС-14“. Пуск корабля будет непилотируемый, испытательный, было сочтено разумным использовать его для отправки робота в космос в качестве члена экипажа», — цитирует собеседника «Интерфакс».

Робот уже прошел примерку в кресле корабля, но при этом «критично проходит через люк», а значит, требуется доработка.

«В невесомости космонавтам придется без каких-либо приспособлений переносить робота из корабля на Международную космическую станцию», — пояснил источник.

По его словам, у FEDOR «широковаты плечи, поэтому он будет модернизирован, чтобы помещаться в установленные габариты», пишет polit.ru.

Упал — отжался

FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research — Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрия Рогозина, робот способен самостоятельно выбирать оптимальное решение поставленной задачи, а при необходимости оператор может перехватить управление.

Дмитрий Рогозин так описал свою встречу с роботом в 2016 году: «Скомандовал Фёдору: „Упал-отжался!“ Он послушался и прекрасно исполнил. Далеко пойдёт этот Фёдор. Таких берут в космонавты.»