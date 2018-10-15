«Кощунство и позор»: в Госдуме высказались относительно черной комедии о блокадном Ленинграде

СМИ сообщают о готовящемся комедийном фильме о блокаде Ленинграда. Считаю, что сама идея снять комедию на эту тему - уже кощунство и позор. Надеюсь, что воплотить её в жизнь не удастся. Как петербуржец, сделаю всё от меня зависящее.