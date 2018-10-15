«Кощунство и позор»: в Госдуме высказались относительно черной комедии о блокадном Ленинграде

С жесткой критикой замысла авторов картины выступил депутат Госдумы Сергей Боярский. В своем твиттере он пообещал предпринять все возможное, чтобы лента не увидела свет.
СМИ сообщают о готовящемся комедийном фильме о блокаде Ленинграда. Считаю, что сама идея снять комедию на эту тему - уже кощунство и позор. Надеюсь, что воплотить её в жизнь не удастся. Как петербуржец, сделаю всё от меня зависящее.— Сергей Боярский (@sergeyboyarskiy) 13 октября 2018 г.
Средства на ленту «Праздник» собирали на краудфандинговой платформе. Изначально режиссер Алексей Красовский планировал собрать более миллиона рублей, однако в конце концов сумма сборов едва превысила 100 тыс, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Сюжет предполагаемого фильма разворачивается в новогоднюю ночь в блокадном Ленинграде. Некая семья, находящаяся «на особом положении», отмечает праздник с изобилием угощений, к ним в гости приходят разные люди. Жанр заявленной картины — черная комедия.