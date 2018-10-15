Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 октября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Жизнь
17

«Кощунство и позор»: в Госдуме высказались относительно черной комедии о блокадном Ленинграде

В Госдуме отреагировали на появившуюся ранее информацию про готовящийся комедийный фильм о блокаде Ленинграда, сюжет которого разворачивается в новогоднюю ночь.

Блокадный Ленинград.
Блокадный Ленинград.
altairegion22.ru.

С жесткой критикой замысла авторов картины выступил депутат Госдумы Сергей Боярский. В своем твиттере он пообещал предпринять все возможное, чтобы лента не увидела свет.

Средства на ленту «Праздник» собирали на краудфандинговой платформе. Изначально режиссер Алексей Красовский планировал собрать более миллиона рублей, однако в конце концов сумма сборов едва превысила 100 тыс, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Сюжет предполагаемого фильма разворачивается в новогоднюю ночь в блокадном Ленинграде. Некая семья, находящаяся «на особом положении», отмечает праздник с изобилием угощений, к ним в гости приходят разные люди. Жанр заявленной картины — черная комедия.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка