Кошелек или жизнь: депутат-миллионер озаботился охраной богачей на фоне взлета доллара

Из-за «обеднения населения» на фоне роста доллара может произойти всплеск краж, уверен народный избранник.
«Мы охраняем детей, всех… охраняем. У меня вопрос: а есть оперативная информация, как богатых будем охранять?» — спросил депутат у главы регионального МВД Леонида Коломийца, пишет «УралПолит».
Тот, в свою очередь, заявил, что, если состоятельный человек испытывает какие-то опасения, он может обратиться в полицию, как все остальные, пишет «Росбалт». При необходимости усилить безопасность и нанять сотрудников ЧОП.
Официальный доход Пискайкина в 2018 году составил 63 млн рублей.