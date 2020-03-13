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Жизнь

Кошелек или жизнь: депутат-миллионер озаботился охраной богачей на фоне взлета доллара

Тюменский депутат Владимир Пискайкин выразил озабоченность безопасностью богатых людей.

Доллары. Деньги.
Доллары. Деньги.
СС0

Из-за «обеднения населения» на фоне роста доллара может произойти всплеск краж, уверен народный избранник.

«Мы охраняем детей, всех… охраняем. У меня вопрос: а есть оперативная информация, как богатых будем охранять?» — спросил депутат у главы регионального МВД Леонида Коломийца, пишет «УралПолит».

Тот, в свою очередь, заявил, что, если состоятельный человек испытывает какие-то опасения, он может обратиться в полицию, как все остальные, пишет «Росбалт». При необходимости усилить безопасность и нанять сотрудников ЧОП.

Официальный доход Пискайкина в 2018 году составил 63 млн рублей.

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