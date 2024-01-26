Кошкам почет в Ермилов день: приметы и традиции 26 января

Традиции Ермилова дня

В Ермилов или Еремин день особое внимание уделяли домашним животным: кошкам и собакам. В народе говорили: «Ерема на печи сидит, а кошка в печурке». Есть поверье, что лучшая защита от воров и сглаза - это черная кошка, черная собака и черный петух.

Люди не раз замечали, что кошки обладают повышенной чувствительностью и замечают то, что не видит человек. Поэтому к их повадкам приглядывались. Например, если кошка умывается, то следует ждать гостей.

Существовали и различные суеверия, касаемые домашних любимцев. Верили, что кошка в дороге может принести несчастья, поэтому брали в телегу только собак. А мужчина, который любит кошек, и жену любить будет.

Домашняя кошка. unsplash.com

Что нельзя делать 26 января

Если вы здоровый человек, то вам не стоит садиться на любимое место кошки - к болезни.

Нельзя грубо сгонять кошку с места - можно лишиться работы.

Продавцам не рекомендуется выгонять кошек из магазина - к проблемам с покупателями.

Бездомные животные. Кошки. Дмитрий Кудрявцев, altapress.ru

Приметы Ермилова дня

Если лес трещит, то мороз продержится ещё долго.

Если лес шумит, ожидается снег и оттепель.

Круг вокруг луны – к метели.

Кошка мордочку прячет – к морозу, лижет лапу – к солнечной погоде.

Если кошка скребет когтями пол – к метели, стену – к ненастью.

Котик вверх животом ложится и потягивается – к теплу..

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