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Жизнь

О чем молятся Зосиме-пчельнику и что делают в Феоктистов день: приметы и традиции 17 января

В народно-православном календаре 17 января отмечали Феоктистов день. В народе его называли Зосимой-пчельником или просто Зосимой.

Хлеб с медом
Хлеб с медом
СС0

Традиции Зосимы Пчельника

Святого Зосиму считали покровителем пчеловодов и ему молились о хорошем сборе меда. Чтобы задобрить святого, на стол в этот день ставили мед.

По поверьям, под окончание святок черти выходили к людям. Чтобы их прогнать, проводили специальный обряд. Один из местных жителей надевал вывернутую наизнанку шубу, подражая черту. Другие же инсценировали драку и прогоняли его.

После на месте разборок разжигали костер, через который каждый пытался перепрыгнуть. Считалось, что это принесет человеку счастье и здоровье, поможет заручиться поддержкой высших сил.

Костер на природе.
Костер на природе.
CC0

Что нельзя делать 17 января?

  • Нельзя ходить в гости, пока в селе не прогонят черта.
  • Беременным женщинам не рекомендуется разговаривать с незнакомцами - в их обличии могут быть злые духи.
  • Не стоит выходить на улицу в сильный ветер - в воздухе летают злые духи.
  • Нельзя пить спиртные напитки и выходить на улицу - нечистая сила может овладеть вами.
Мед.
Мед.
СС0

Приметы Зосимы Пчельника

  • Чистое небо и полная луна – к сильному половодью.
  • Слабая тяга в печи – к сырой погоде, сильная – к морозу.
  • Утром туман – к урожаю яровых.
  • Безоблачное небо – к затяжным морозам.
  • Алая заря – к ветру.

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